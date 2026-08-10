Mercato OM : Séville a tenté sa chance pour Amine Gouiri

L’avenir d’Amine Gouiri continue d’alimenter le mercato de l’Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato, le Séville FC s’est renseigné sur l’international algérien au mois de juillet, mais le club andalou a été refroidi par le montant évoqué autour de 30 millions d’euros.

Séville s’était renseigné en juillet

Le dossier Amine Gouiri continue d’attirer plusieurs clubs étrangers.

D’après les informations de Foot Mercato, le Séville FC avait pris des renseignements sur l’attaquant de l’OM au mois de juillet.

Le club espagnol aurait toutefois rapidement été refroidi lorsque le montant d’environ 30 millions d’euros a été évoqué pour un éventuel transfert.

Séville n’est donc pas allé plus loin à ce stade, mais le dossier reste surveillé par plusieurs clubs.

A lire aussi : Finances OM – Genesio : “Je le savais mais peut-être pas à ce point-là”

Gouiri reste flou sur son avenir

Interrogé cette semaine sur sa situation, Amine Gouiri avait lui-même laissé planer le doute sur la suite.

« Pour l’instant, je suis ici, sous contrat. Après, je ne suis pas le seul attaquant, peut-être qu’il y en a d’autres qui vont arriver aussi. »

L’international algérien avait également rappelé avoir entendu que la porte pouvait être ouverte à plusieurs départs :

« J’ai entendu dire que la porte était ouverte pour tout le monde, mais que ce soit clair ou pas, vous savez, dans une saison, on peut être amené à rester puis à la fin, on part. Et vice-versa. Pour l’instant, je suis là, je suis concentré sur ma préparation et on verra par la suite. »

Plusieurs clubs suivent toujours le dossier

Foot Mercato précise qu’Amine Gouiri reste suivi par plusieurs courtisans.

Auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 22 matches de Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant de 26 ans reste l’un des joueurs disposant d’une valeur importante dans l’effectif marseillais.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, Gouiri est valorisé autour de 28 millions d’euros par Transfermarkt, tandis que Marseille aurait évoqué un prix proche de 30 M€ auprès de Séville.

Le dossier reste donc ouvert. Séville s’est retiré à ce niveau de prix, mais d’autres clubs pourraient encore passer à l’action dans les prochaines semaines.