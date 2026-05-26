Mercato OM : Steve Mandanda se projette déjà dans un futur rôle sportif…

Invité du format In/Out de Kombini, Steve Mandanda a répondu sans détour à plusieurs questions autour de Olympique de Marseille. L’ancien capitaine marseillais a notamment évoqué le nouveau logo du club, l’ambiance du Vélodrome et son avenir après sa carrière de joueur.

Figure historique de l’OM, Steve Mandanda continue de suivre de près l’actualité du club marseillais. Le joueur le plus capé de l’histoire olympienne avec 613 matches disputés s’est prêté ce lundi au concept In/Out proposé par Kombini. Une séquence rapide durant laquelle l’ancien gardien international français a livré plusieurs réponses franches sur des symboles forts du club phocéen.

Steve Mandanda critique le nouveau logo de l’OM

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Interrogé sur le nouveau logo de l’OM, Steve Mandanda n’a pas caché sa préférence pour l’ancienne identité visuelle du club : « Out. Je ne suis pas fan du logo. Le “Droit au but”, ça reste emblématique et mythique. L’étoile, pareil. »

Une déclaration qui devrait trouver un écho auprès d’une partie des supporters marseillais, très attachés aux symboles historiques de l’Olympique de Marseille. Le slogan “Droit au but” et l’étoile représentant la victoire en Ligue des champions 1993 restent en effet des éléments centraux de l’identité du club.

L’ancien portier olympien a également validé un autre symbole bien connu du Vélodrome : l’entrée des joueurs sur “Jump” de Van Halen. « In. Cette chanson va avec le Vélodrome et l’OM. C’est mythique, c’est fort. Tous ceux qui ont cette musique-là l’associent au Vélodrome. »

Un avenir envisagé dans la direction sportive

Au cours de cette interview, Steve Mandanda a aussi été interrogé sur un éventuel futur rôle au sein de l’OM. S’il a fermé la porte à une présidence du club, l’ancien gardien marseillais s’imagine davantage dans un poste lié au sportif : « Out. Ce n’est pas aujourd’hui une volonté de ma part. Moi je serai plus dans la direction sportive. »

Le champion du monde 2018 a également validé avec humour le style vestimentaire de Habib Beye : « In, parce que ça lui va bien. Moi, ça ne ferait pas le même effet, mais lui, il le porte vraiment bien. »

Toujours très populaire auprès des supporters, Steve Mandanda conserve une place particulière dans l’histoire récente de l’OM, dont il demeure l’un des visages les plus marquants des deux dernières décennies.