Mercato OM : Bruno Genesio quitte officiellement le LOSC !

Le LOSC a officialisé ce lundi la fin de sa collaboration avec Bruno Genesio au terme de la saison 2025-2026. Malgré une qualification en Ligue des champions obtenue avec Lille, l’entraîneur français ne poursuivra pas l’aventure dans le Nord. Une décision qui relance immédiatement les spéculations autour de l’avenir du banc de l’OM.

Le LOSC confirme le départ de Bruno Genesio

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Le feuilleton est désormais terminé à Lille. Dans un communiqué publié ce lundi, le LOSC a annoncé la fin de sa collaboration avec Bruno Genesio, arrivé au club en juin 2024. L’entraîneur français quitte donc le club après deux saisons marquées par des résultats solides sur la scène nationale et européenne.

Le club nordiste rappelle notamment que le technicien de 58 ans a conduit Lille à « deux participations aux compétitions européennes », avec plusieurs performances remarquées en UEFA Champions League. Le LOSC souligne également la troisième place obtenue en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Dans son communiqué officiel, le président Olivier Létang a tenu à remercier Bruno Genesio pour « la qualité du travail accompli », son « professionnalisme » ainsi que son « investissement permanent » durant ses deux années au club. Le LOSC ajoute que l’ancien entraîneur de l’OL « restera un acteur majeur qui aura marqué positivement l’histoire du club ».

L’OM surveille le dossier de près

Cette officialisation intervient alors que le nom de Bruno Genesio circule avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. À la recherche de stabilité et d’ambitions élevées pour son projet sportif, l’OM suit attentivement les mouvements du marché des entraîneurs à l’approche de la saison prochaine.

Le profil de Bruno Genesio, reconnu pour son expérience en Ligue 1 et ses campagnes européennes avec Lyon, Rennes puis Lille, correspond à plusieurs critères recherchés par la direction marseillaise. Pour l’heure, aucun accord ni discussion officielle avec l’OM n’a toutefois été confirmé publiquement.

La décision du technicien français de ne pas poursuivre l’aventure avec Lille, malgré une qualification en Ligue des champions, constitue néanmoins un élément majeur du mercato des entraîneurs en Ligue 1. Le dossier devrait désormais être suivi de près à Marseille dans les prochains jours.