Mercato OM : Thauvin insiste sur le rôle de Gignac !

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille cet été, Florian Thauvin s’est exprimé sur le site du championnat mexicain pour affirmer à nouveau le rôle important d’André Pierre Gignac dans son arrivée aux Tigres.

Cette fin de saison de l’OM a été très marquée par la probable prolongation de contrat de Florian Thauvin. Malgré le départ de Jacques-Henri Eyraud et l’arrivée de Pablo Longoria, l’ailier n’a pas souhaité rester à Marseille.

il m’a expliqué comment ça se passait ici au club, comment était la vie et la mentalité des genS — Thauvin

Il a préféré rejoindre les Tigres de Monterrey où un ancien joueur marseillais, André-Pierre Gignac, y est devenu une légende vivante. Dans un entretien accordé au site du championnat mexicain, Florian Thauvin a réaffirmé que l’une des principales raisons de sa venue en Liga MX était la présence de l’attaquant français.

« On a discuté par téléphone (avec Gignac) et il m’a expliqué comment ça se passait ici au club, comment était la vie et la mentalité des gens. C’est ce que je recherchais pour ma vie et ma famille et donc ça a été rapide de prendre ma décision » Florian Thauvin – Source : Liga MX

J’AI L’OBJECTIF DE REVENIR EN EQUIPE DE FRANCE– THAUVIN

Pour le site officiel des Tigres, Florian Thauvin a également expliqué qu’il souhaitait suivre l’exemple de son ancien coéquipier à l’OM. Il aimerait retrouver l’Equipe de France après une saison régulière aux Tigres. Actuellement, l’ex ailier marseillais porte le maillot des Bleus pour la sélection française aux Jeux Olympiques. Durant la préparation, les Tricolores se sont imposé face à la Corée du Sud.

« Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici, c’est déjà une légende au Mexique ; Gignac va m’aider, il me donnera des conseils pour m’adapter rapidement. Il m’a beaucoup parlé de ce clasico, j’ai hâte de voir comment on le vit, je vais donner le maximum pour que les supporters soient fiers de moi. J’ai l’objectif de revenir en Equipe de France, c’est très difficile, parce qu’il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire. » Florian Thauvin – Source: Site officiel des Tigres (12/06/21)