Ex OM: Gignac annonce la couleur !

André-Pierre Gignac va participer aux JO avec la France cet été à Tokyo. Il sera accompagné de son nouveau coéquipier, Florian Thauvin…

Ce vendredi 23 juillet, c’est le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Une épreuve de football sera à l’ordre du jour, avec notamment la participation d’une équipe de France, coaché par Sylvain Ripoll. L’entraineur doit composer une liste de 18 joueurs, avec 4 réservistes, en comptant sur des éléments nés après le 1er janvier 1997, à l’exception de trois joueurs maximum hors classe d’âge. Et André-Pierre Gignac devrait figurer dans cette liste tout Comme Thauvin, une belle récompense pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille.

Il a tenu à afficher des ambitions élevées :

Je n’ai pas traversé la planète pour faire de la figuration — Gignac

« C’est la médaille, évidemment. Je n’ai pas traversé la planète pour faire de la figuration ! Et tout le monde dans le groupe est dans le même état d’esprit. J’ai été bluffé par la qualité de certains jeunes, on peut aller très haut. On est des compétiteurs et, donc, on veut aller le plus loin possible. Je crois plus en la force d’un groupe qu’en la qualité individuelle. Avant, avec tous les jeunes talents prévus qu’il y a en France, on faisait partie des favoris. Le plus important est d’aller le plus loin possible avec ce groupe qui a envie de faire de belles choses avec ce statut de challenger, qui me va très bien » André-Pierre Gignac – Source: FFF (11/07/21)

LES CRITIQUES N’ÉTAIENT PAS FAUSSES — ANDRÉ-PIERRE GIGNAC

Lors d’un échange avec Eric Di Meco, APG est revenu sur la condition physique qui lui a value des moqueries lors de ses premières années marseillaises.

« Il faut dire ce qui est, les critiques n’étaient pas fausses. Cela a été deux années compliquées. J’ai été blessé et je savais que je n’étais pas au niveau physique. Ce qu’il faut savoir avec moi, c’est que j’ai besoin d’avoir une préparation physique d’avant-saison, sinon ma saison est tronquée. En fait, je ne suis pas dans le rythme. Les deux premières saisons, j’ai eu la pubalgie et cela a été compliqué. Après, j’ai réussi à enchaîner quelques buts et derrière j’ai décidé de partir au Mexique. » André-Pierre Gignac – Source: RMC (23/03/2021)