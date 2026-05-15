Mercato OM : Timothy Weah parle de son avenir…

À deux jours du dernier match de la saison entre l’OM et Rennes, Timothy Weah a évoqué son avenir ce vendredi en conférence de presse au centre RLD. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs marseillaises, l’international américain a reconnu que des discussions auront lieu après la Coupe du monde, alors que le club devra vendre cet été pour équilibrer ses comptes.

Timothy Weah reste focalisé sur Rennes

Présent face aux médias ce vendredi au centre Robert Louis-Dreyfus, Timothy Weah a préféré temporiser concernant son futur à l’Olympique de Marseille. Alors que le marché des transferts approche et que la situation financière du club pousse la direction à envisager plusieurs ventes importantes cet été, l’ancien joueur de la Juventus n’a pas fermé la porte à un départ.

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Le milieu offensif de l’OM a toutefois assuré être totalement concentré sur la réception de Rennes, prévue dimanche pour le dernier match de la saison de Ligue 1. « Je n’ai pas discuté de tout (avec ma direction). Moi, je ferai tout pour aider mon club. Je pense que j’aurai une discussion après la Coupe du monde. Mais là je suis 100% concentré sur ce match, et après on verra. Aujourd’hui, je suis 100% marseillais. »

Des propos mesurés qui traduisent la volonté du joueur de ne pas perturber la préparation de cette ultime rencontre au Vélodrome.

L’OM contraint de vendre cet été

Le dossier Timothy Weah pourrait rapidement devenir l’un des sujets chauds du mercato marseillais. Malgré la qualification européenne obtenue par les hommes de Roberto De Zerbi, l’OM doit rééquilibrer ses finances durant l’intersaison. Plusieurs joueurs disposant d’une valeur marchande importante sont donc susceptibles d’être sollicités.

Dans ce contexte, la bonne saison réalisée par Timothy Weah attire forcément l’attention. Son volume de jeu, sa polyvalence et sa régularité ont renforcé son importance dans l’effectif marseillais ces derniers mois. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’international américain s’est imposé comme une option crédible dans plusieurs secteurs offensifs.

Avant d’aborder son avenir, le joueur veut surtout terminer la saison sur une bonne note avec l’OM face à Rennes, dans un match important pour conclure cet exercice 2025-2026 devant le public du Stade Vélodrome.