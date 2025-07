Mercato OM : Tout est (presque) OK pour la 4e recrue ! Ce détail qu’il reste à régler…

Le dossier Timothy Weah prend de l’ampleur du côté de la Commanderie. Selon les informations du média italien La Stampa, l’ailier américain aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. Une avancée majeure dans ce dossier prioritaire pour Roberto De Zerbi, à la recherche de renforts offensifs polyvalents.

L’OM et la Juventus Turin seraient également proches d’un accord sur le montant du transfert, estimé à 15 millions d’euros. Cependant, un désaccord subsiste encore sur les modalités de l’opération. La Stampa rapporte : « Timothy Weah a accepté la proposition de l’OM, reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs. La Juve réclame 15M et serait prête à accepter un prêt avec obligation, Marseille voudrait simplement une option. »

La Juve veut une OA obligatoire, pas l’OM…

La Stampa : Timothy #Weah a accepté la proposition de l’#OM, reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs. La Juve réclame 15M et serait prête à accepter un prêt avec obligation, Marseille voudrait simplement une option 🗞️ pic.twitter.com/qc5diLKwQW — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 11, 2025

Autrement dit, la Vieille Dame accepterait de prêter l’international américain, mais à condition que le prêt s’accompagne d’une option d’achat obligatoire, ce qui permettrait au club italien de garantir l’encaissement du montant convenu à moyen terme. L’Olympique de Marseille, de son côté, souhaite conserver une option d’achat non obligatoire, afin de garder plus de flexibilité financière et sportive.

Âgé de 25 ans, Timothy Weah sort d’une saison correcte avec la Juventus, où il a été principalement utilisé comme piston droit, un poste éloigné de son registre offensif naturel. Le fils de George Weah voit dans le projet marseillais une opportunité de se relancer, notamment sous les ordres de De Zerbi, adepte d’un football offensif et structuré.