Mercato OM : Tout proche de s’engager à Marseille l’été dernier, il pourrait filer en Eredivisie…

Proche de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2025, Dani Ceballos pourrait finalement rebondir loin de la Ligue 1. En difficulté au Real Madrid, le milieu espagnol est aujourd’hui dans le viseur de l’Ajax Amsterdam. Une évolution qui confirme la tendance d’un départ imminent.

Un avenir bouché au Real Madrid

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La saison 2025 du Real Madrid tourne au désenchantement. Éliminés des compétitions nationales et européennes et distancés en Liga, les Madrilènes préparent déjà un large remaniement d’effectif. Dans ce contexte, plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, à l’image de David Alaba, dont le départ est acté.

Le cas de Dani Ceballos illustre également cette transition. Peu utilisé sous les ordres de Álvaro Arbeloa, le milieu de terrain n’a disputé que 14 matchs de Liga et 4 rencontres de Ligue des champions cette saison. Un temps de jeu limité qui confirme son déclassement dans la hiérarchie madrilène.

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, la situation de l’Espagnol attire désormais plusieurs clubs européens, dont l’Ajax Amsterdam, particulièrement attentif à son profil.

L’Olympique de Marseille avait tenté sa chance

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille s’était positionné sur Dani Ceballos afin de renforcer son entrejeu. Le club phocéen recherchait alors un milieu technique, capable d’apporter de la maîtrise et de la créativité dans le jeu. Le profil de l’international espagnol correspondait aux besoins de l’OM, notamment pour améliorer la conservation du ballon et la qualité de la relance. Toutefois, l’opération n’avait pas abouti alors qu’elle semblait proche d’être finalisée.

Aujourd’hui, la piste marseillaise semble refermée, alors que l’Ajax Amsterdam apparaît en position favorable. Ce dossier confirme les difficultés du Olympique de Marseille à attirer certains profils évoluant dans des clubs de premier plan européen, malgré un intérêt réel lors du mercato.