Mercato OM : trois départs à venir ! Un officialisé, un bouclé et un autre vers l’Italie !

L’Olympique de Marseille continue de dégraisser son effectif en cette fin de mercato. Trois joueurs offensifs et défensifs sont concernés par un départ : Faris Moumbagna, Bamo Meïté et Neal Maupay. Le club phocéen, qui souhaite rééquilibrer son groupe pour la saison 2025-2026, enregistre donc plusieurs mouvements notables.

Faris Moumbagna prêté en Serie A

C’est désormais officiel : « Faris Moumbagna évoluera en 2025-2026 en Serie A ». L’attaquant camerounais de 24 ans est prêté avec option d’achat à l’US Cremonese. Arrivé à l’OM en janvier 2024 en provenance du FK Bodø/Glimt, Moumbagna n’a pas totalement convaincu malgré 21 apparitions et 4 buts sous le maillot marseillais. Ce départ en Italie représente une opportunité de relancer sa carrière dans un championnat exigeant.

Bamo Meïté de retour à Lorient

Le secteur défensif marseillais connaît également un mouvement important. Comme l’ont révélé Ouest France et L’Équipe : « Marseille et Lorient ont trouvé un accord pour le prêt sans option d’achat de Bamo Meïté ». Le défenseur central de 23 ans avait déjà porté les couleurs des Merlus entre 2021 et 2023, avant de rejoindre l’OM. Après un passage à Montpellier lors de la deuxième partie de saison dernière (7 matchs en Ligue 1), Meïté s’apprête donc à retrouver un environnement familier. Son contrat avec Marseille court jusqu’en 2028, ce qui montre que ce départ s’inscrit dans une logique de temps de jeu plutôt que de rupture.

Sans avenir immédiat à Marseille, Bamo Meïté va être prêté à Lorient, comme annoncé par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport.https://t.co/VFzJdB33Dd pic.twitter.com/O70BsfoVKp — RMC Sport (@RMCsport) August 31, 2025

Neal Maupay en discussions avec Sassuolo

🚨⚪️🔵 OM are in talks with Sassuolo over a move to Italy for Maupay. Player yet to give his green light. #TeamOM w/@DiMarzio @SkySport pic.twitter.com/gclSVgX62n — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 31, 2025



Enfin, le cas de Neal Maupay reste en suspens. D’après le journaliste Luca Bendoni : « L’OM est en pourparlers avec Sassuolo pour un transfert en Italie de Maupay. Le joueur n’a pas encore donné son feu vert. » Recruté pour apporter de l’expérience offensive, l’attaquant n’a pas encore pris sa décision concernant ce possible départ. Sassuolo, à la recherche de renforts offensifs, suit de près le dossier.

Avec ces trois mouvements, l’OM poursuit sa stratégie de réajustement d’effectif. Le mercato marseillais pourrait encore réserver d’autres surprises dans les prochains jours.