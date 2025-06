Mercato OM : Ce coach pourrait attirer Adrien Rabiot !

Alors qu’il a signé une saison à la hauteur de son statut, Adrien Rabiot aura confirmé toutes les attentes autour de lui à l’OM. L’occasion pour lui de revenir sur les raison de son départ de la Juventus ainsi que les possibilités pour son avenir.

Rabiot aura connu une année mémorable à l’OM, pour sa première saison au club. De quoi lui valoir également le titre d’olympien de l’année par les supporters. Et si son arrivée n’était absolument pas attendue par les Marseillais, Rabiot est revenu sur les raisons de son départ de la Juventus. Dans une interview accordée pour le journal La Gazzetta, il s’est exprimé sur les principales raisons qui ont conduit à sa signature à l’OM.

« Pourquoi j’ai quitté la Juve ? On aurait pu continuer ensemble. Thiago Motta m’a appelé, mais Giuntoli n’a fait fait le nécessaire pour me convaincre. Et je n’ai pas eu la sensation qu’il voulait construire quelque chose d’important. Vu leur saison chaotique, j’ai peut-être eu raison. Cela fait quelques années qu’il n’y avait pas eu des recrues à la hauteur de la Juve, et cela m’a frustré car j’ai eu l’impression que nous n’étions pas beaucoup à faire le nécessaire sur le terrain. Je préférais me remettre en jeu ailleurs. »

« Choisir l’OM sans la C1 n’était pas quelque chose d’évident »

Il s’est également exprimé sur son futur et les rumeurs autour d’un départ à Milan. « Si Allegri m’appelle à Milan ? Choisir l’OM sans la C1 n’était pas quelque chose d’évident. Maintenant, nous nous sommes qualifiés, ce serait important de pouvoir la jouer dans ce stade et cette ambiance (…) Je parle de tout avec lui, pas seulement de foot, je l’apprécie bcp comme personne. Il a une mentalité de gagnant. C’est clair que s’il m’appelle, je serai toujours disponible pour parler. »

De quoi alimenter certaines rumeurs et laisser craindre un départ dès cet été pour les supporters marseillais. Avec une clause fixée à 10 millions d’euros dans son contrat pour laisser partir le joueur en cas d’offre équivalente, rien n’est donc encore sûre pour Rabiot à l’OM. Des discussions auront sûrement lieu afin de discuter du projet pour l’année prochaine. À voir si l’international français sera encore de la partie.