L’Olympique de Marseille, sous la houlette de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, cherche à renforcer son effectif. FCMarseille vous propose 3 talents évoluant en Major League Soccer, Riqui Puig, Emmanuel Tomás Avilés, et Kévin Denkey.

Riqui Puig

À 25 ans, le milieu offensif espagnol Riqui Puig, star dès LA Galaxy, est l’un des joueurs les plus talentueux de la MLS. Avec 17 buts et 14 passes décisives en 37 matchs en 2024, il excelle par sa vision, sa technique et sa capacité à dicter le tempo du jeu. Sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt, faisant de lui l’un des joueurs les plus cotés de la ligue.

Pour l’OM, Puig serait un meneur de jeu idéal pour dynamiser le milieu, en complément ou en remplacement d’Adrien rabiot. Une offre de 25 millions d’euros pourrait convaincre les Galaxy, surtout si Marseille met en avant son projet européen. Rejoindre la Ligue 1 permettrait à Puig, formé à la Masia du FC Barcelone, de relancer sa carrière en Europe et de viser un retour en sélection espagnole. Cependant, sa participation dans l’équipe de la saison et la concurrence de clubs comme l’Ajax pourraient compliquer les négociations.

⚪️🔵 selon les infos de @DiMarzio, Leonardo Balerdi serait dans la short list de l’AS Roma !#MercatoOM #OM pic.twitter.com/EHezxB5mc0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 3, 2025

Tomás Avilés

À 21 ans, le défenseur central argentin Tomás Avilés est un pilier de l’Inter Miami, où il évolue aux côtés de Lionel Messi. Avec 1 buts en 16 matchs en 2024, il se distingue par sa lecture du jeu, sa relance propre et sa polyvalence (capable de jouer en charnière ou comme latéral). Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros.

L’OM pourrait voir en Avilés un renfort idéal pour solidifier sa défense, en complément de Leonardo Balerdi. Une offre de 10 à 12 millions d’euros pourrait convaincre Inter Miami, surtout si Marseille met en avant la Ligue des champions. Un transfert au Vélodrome offrirait à Avilés une chance de viser la sélection argentine pour 2026. Des clubs sud-américains et européens, attirés par son potentiel, pourraient toutefois compliquer le dossier.

Kévin Denkey

À 24 ans, l’attaquant togolais Kévin Denkey est une sensation à FC Cincinnati, où il a été transféré pour 16,2 millions d’euros, un record MLS avant Latte Lath. Avec 27 buts et 8 passes décisive en 48 matchs cette saison, il excelle par sa puissance, son sens du but et sa capacité à jouer en pivot. Sa valeur marchande est estimée à 14 millions d’euros.

Pour l’OM, Denkey serait un atout majeur pour dynamiser l’attaque, en concurrence ou en complément d’Amine Gouiri. Une offre de 20 à 25 millions d’euros pourrait convaincre Cincinnati. Rejoindre Marseille permettrait à Denkey de consolider sa place en sélection togolaise et de briller en Europe. Cependant, son adaptation rapide à la MLS et l’intérêt de clubs comme Everton pourraient poser un problème.