Mercato OM : trois titulaires marseillais proposés en Turquie ?

Selon les informations du média turc Sporx, plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille auraient été proposés à Fenerbahçe dans le cadre du mercato estival. Les noms de Mason Greenwood, Amine Gouiri et Facundo Medina ont été évoqués auprès de dirigeants du club stambouliote.

Le dossier intervient dans un contexte particulier autour du club turc, actuellement en pleine transition institutionnelle. D’après Sporx, le président sortant de Fenerbahçe, Sadettin Saran, ainsi que son équipe dirigeante, auraient informé les candidats à la présidence des différentes opérations liées au marché des transferts.

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Trois joueurs de l’OM évoqués sur le marché

Toujours selon le média turc, des agents auraient proposé plusieurs cadres ou recrues potentielles de l’OM à la direction de Fenerbahçe. Les profils cités sont ceux de Mason Greenwood, arrivé récemment dans le viseur marseillais, de l’attaquant Amine Gouiri ainsi que du défenseur gaucher Facundo Medina.

Sporx affirme également que le club marseillais serait disposé à étudier les offres reçues pour ses joueurs dans un contexte lié aux contraintes du fair-play financier. Le média précise par ailleurs que Facundo Medina, actuellement prêté par le RC Lens selon le texte relayé, disposerait d’une option ou d’un transfert fixé à 18 millions d’euros.

Aucune confirmation officielle n’a toutefois été communiquée par l’Olympique de Marseille concernant une éventuelle volonté de vendre ces joueurs ni sur l’existence de discussions avancées avec Fenerbahçe.

Fenerbahçe n’aurait pas donné suite

Dans son article, Sporx explique également que la direction du club turc n’aurait pas souhaité poursuivre ces discussions. Les responsables de Fenerbahçe auraient renvoyé les agents vers Aziz Yıldırım et Hakan Safi, deux figures impliquées dans le contexte électoral du club.

Cette information intervient alors que le mercato de l’OM continue d’alimenter de nombreuses spéculations autour de l’effectif marseillais. Entre équilibre financier, reconstruction sportive et attractivité du marché européen, les prochaines semaines devraient rester particulièrement animées autour du club phocéen.