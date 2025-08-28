Info Chrono
Mercato OM

Mercato OM : Tsimikas devrait être prêté… en italie !

Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, le latéral gauche de Liverpool, Kostas Tsimikas, ne devrait pas rejoindre l’OM. L’international grec est en effet tout proche d’un accord avec l’AS Roma. « Kostantinos Tsimikas souhaite jouer davantage, il est donc prêt à partir de Liverpool pour rejoindre l’AS Roma en prêt. Les discussions progressent bien ces dernières heures. La Roma souhaite ajouter une option d’achat à l’accord. Il est prêt à signer un contrat avec l’arrière gauche grec jusqu’en 2029 (1+3) », a indiqué le journaliste italien.

 

Arrivé à Liverpool en 2020, Tsimikas a longtemps été la doublure d’Andrew Robertson sur le couloir gauche. En manque de temps de jeu cette saison suite au recrutement de Kerkez, il a donné son feu vert pour un départ sous forme de prêt. Les dirigeants romains, eux, travaillent à inclure une option d’achat afin de sécuriser l’avenir du joueur.

 

 

Tsimikas file vers Rome…

 

 

De son côté, l’Olympique de Marseille suit attentivement la situation des latéraux disponibles sur le marché. Si le profil de Tsimikas plaisait, le club phocéen ne devrait finalement pas s’aligner sur l’offre romaine. À ce poste, l’OM avance désormais sur le dossier Emerson Palmieri. L’ancien joueur de Chelsea, actuellement sous contrat avec West Ham, est en passe de résilier son bail avec les Hammers, ce qui faciliterait son arrivée libre.

 

Emerson Palmieri attendu à Marseille

 

L’international italien, champion d’Europe en 2021, représente une opportunité intéressante pour l’OM, qui cherche à renforcer son flanc gauche cet été. Son expérience en Premier League et en compétitions européennes correspond aux attentes de l’entraîneur Roberto De Zerbi, désireux de densifier son effectif pour la saison à venir.

Alors que la piste Tsimikas prend la direction de Rome, l’OM pourrait rapidement officialiser l’arrivée d’Emerson Palmieri, afin de combler un secteur jugé prioritaire dans le recrutement.

