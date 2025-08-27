Mercato OM : 5 jours pour réaliser 5 recrues ?

À cinq jours de la clôture du mercato estival, l’Olympique de Marseille se trouve à un tournant décisif. Avec l’objectif affiché de renforcer son effectif, le club phocéen pourrait finaliser jusqu’à cinq nouvelles recrues. Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont-ils prêts à relever ce défi ?

🔵 Emerson Palmieri : un départ imminent

Le latéral gauche italo-brésilien Emerson Palmieri, actuellement sous contrat avec West Ham, est sur le point de rejoindre l’OM. Selon les informations de Get French Football News, une résiliation de contrat est en cours, permettant ainsi au joueur de signer librement à Marseille . Cette opération vise à renforcer le flanc gauche de la défense, un secteur clé pour l’équipe de Roberto De Zerbi.

⚪ Dani Ceballos : un prêt avec option d’achat ? Refus du joueur ?

Le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos est également dans le viseur de l’OM. Des discussions avancées entre le Real Madrid et Marseille laissent envisager un prêt avec une option d’achat d’environ 15 millions d’euros . Cette arrivée viendrait compenser les départs au milieu de terrain et apporter une expérience précieuse à l’équipe. Cependant, selon AS le joueur aurait refusé l’OM de l’OM !

🚨🚨🚨 Accord entre le Real Madrid et l’OM pour Dani #Ceballos ✍️ Derniers détails à regler avec le joueur Sources : @RMCsport @footmercato pic.twitter.com/XSvLY268WU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 27, 2025

🟡 Hamed Junior Traoré : une concurrence accrue

Le milieu offensif ivoirien Hamed Junior Traoré, actuellement à Bournemouth, est également courtisé par l’OM. Cependant, la concurrence est forte, notamment avec d’autres clubs de Ligue 1 . Le montant de la transaction, estimé à 18 millions d’euros, reste un point de friction.

🔴 Joël Ordoñez : un feuilleton complexe

Le défenseur central équatorien Joël Ordoñez, sous contrat avec le Club Brugge, est également sur les tablettes marseillaises. Malgré une offre de 30 millions d’euros, le club belge hésite à laisser partir son joueur, notamment en raison de l’incertitude sur la capacité de l’OM à finaliser le transfert.

⚫ Edon Zhegrova : une piste à surveiller

L’ailier kosovar Edon Zhegrova, actuellement à Lille, est également dans le viseur de l’OM. Cependant, la Juventus reste une concurrente sérieuse pour sa signature, bien que des obstacles financiers freinent encore l’avancée du dossier.

À cinq jours de la fin du mercato, l’OM est en bonne voie pour renforcer son effectif. Quid du cas Rabiot ? L’arrivée d’Emerson Palmieri et le prêt de Dani Ceballos semblent imminents. Cependant, les dossiers Hamed Junior Traoré, Joël Ordoñez et Edon Zhegrova nécessitent encore des négociations complexes. Pablo Longoria et Mehdi Benatia devront agir rapidement pour finaliser ces transferts et offrir à Roberto De Zerbi un effectif compétitif pour la saison à venir. Sans oublier les départs, comme Moumbagna (Cremonese) ou encore Maupay (Genoa) ou encore Ounahi (Girona).