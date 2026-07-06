Mercato OM : un accord pour ce premier transfert… les derniers détails sont en discussion ?

Le départ de Hamed Junior Traoré vers le Genoa semble se préciser. Selon La Repubblica, le club italien et l’OM ont trouvé un terrain d’entente sur la formule du transfert. Les deux directions poursuivent désormais leurs échanges afin de finaliser les derniers points du dossier.

Un prêt avec option d’achat en bonne voie

Le dossier Hamed Junior Traoré avance. D’après les informations de La Repubblica, le Genoa et l’Olympique de Marseille sont parvenus ces dernières semaines à un accord de principe autour d’un prêt assorti d’une option d’achat pour l’international ivoirien.

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Selon le quotidien italien, les discussions se concentrent désormais sur les derniers détails de l’opération. Les deux clubs travaillent notamment sur la structure des bonus, un élément qui doit encore être réglé avant de pouvoir considérer le transfert comme définitivement bouclé.

À ce stade, La Repubblica indique qu’aucun accord final n’a encore été officialisé.

Le Genoa insiste depuis plusieurs semaines

Cette avancée confirme une tendance observée depuis plusieurs semaines. Le Genoa suit de près Hamed Junior Traoré depuis le début du mercato estival et a multiplié les contacts avec l’OM.

Ces derniers jours, plusieurs médias italiens avaient déjà fait état de négociations en cours. Selon les informations de Sky Sport Italia relayées fin juin, le club génois privilégiait déjà la formule d’un prêt avec option d’achat, tandis que Marseille poursuivait les discussions autour des modalités du futur transfert.

Avec les révélations de La Repubblica, le dossier semble désormais entrer dans sa phase finale.

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Une issue qui se rapproche pour l’OM

Arrivé à Marseille l’été dernier, Hamed Junior Traoré pourrait ainsi retrouver la Serie A, un championnat qu’il connaît bien après ses passages à Empoli, Sassuolo et Naples. Freiné par plusieurs blessures durant son passage à l’OM, le milieu offensif de 26 ans est aujourd’hui annoncé sur le départ par plusieurs médias italiens.

Selon La Repubblica, seuls les derniers ajustements liés aux bonus restent à finaliser entre les deux clubs. Une fois ces éléments validés, l’accord pourra être considéré comme conclu.