Mercato OM : Un ancien Olympien prévient le club, “il va falloir sortir le porte-monnaie”

Rod Fanni, ancien défenseur de l’OM, analyse sans détour la situation du club. S’il salue une saison où les objectifs ont été atteints, il met en garde la direction : pour exister en Ligue des Champions, un investissement massif et ciblé est désormais indispensable. Il désigne également les leaders sur lesquels construire l’avenir.

Pour Rod Fanni, le bilan de la saison marseillaise est à double face. Dans les colonnes de La Provence, il reconnaît la réussite comptable mais pointe un manque de constance chronique. Selon lui, l’OM a trop souvent affiché des périodes de flottement qui devront être gommées pour survivre au calendrier infernal de la Ligue des Champions.

Un mercato ambitieux pour franchir un cap

Le défi est clair : densifier l’effectif. L’ancien international français estime que le recrutement intelligent basé sur des prêts et des joueurs libres a atteint ses limites. Pour franchir un palier, une nouvelle stratégie s’impose. Son message à la direction est limpide : « Ils ont besoin d’être renforcés, c’est une certitude. Le club a bien travaillé avec des prêts et des fins de contrat, mais maintenant, maintenant, il va falloir sortir le porte-monnaie. » Une profondeur de banc de qualité n’est plus une option, mais une nécessité absolue pour tenir le rythme européen.

Balerdi, Højbjerg… les patrons à conserver

Au-delà du recrutement, Fanni insiste sur l’importance de préserver une ossature solide. Il cite des noms comme Rulli, Balerdi, Greenwood ou Gouiri, mais met en lumière deux hommes clés. D’abord, Leonardo Balerdi, dont il loue la spectaculaire évolution : « Il faisait beaucoup d’erreurs. Mais il a progressé, il assume aujourd’hui son brassard de capitaine. » Devenu un leader incontesté, l’Argentin incarne la nouvelle solidité défensive.

Mais pour Fanni, le véritable patron de la saison a un nom : Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois est, à ses yeux, le facteur X de la réussite de l’équipe. Son leadership et sa régularité ont métamorphosé le visage de l’OM. Le verdict de l’ex-défenseur est sans appel : « Højbjerg, sans hésiter. Il a installé la sérénité et l’équilibre. Sans lui, l’OM n’aurait pas fait cette saison, j’en suis convaincu. » Un hommage fort qui souligne l’impact du Danois et l’importance de le conserver au cœur du projet.

