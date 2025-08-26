Mercato OM : Un autre joueur offensif en plus de Zhegrova ?

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato estival et multiplie les pistes offensives. Selon les informations de Luca Bendoni, le club phocéen a engagé des discussions avec Bournemouth pour un prêt avec option d’achat concernant Hamed Junior Traoré, milieu offensif de 25 ans.

Prêté la saison dernière à l’AJ Auxerre, l’international ivoirien s’était illustré en Ligue 1 avec un bilan de 10 buts et 2 passes décisives en 26 matches. Son profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le couloir gauche, avait marqué les esprits. Notamment au Vélodrome, où il avait inscrit un but lors de la victoire d’Auxerre (3-1) à l’automne 2024.

De retour en Premier League cet été, Traoré n’entre pas réellement dans les plans de son entraîneur Andoni Iraola. Il n’a disputé que 17 minutes lors de la première journée contre Liverpool, mais a tout de même délivré une passe décisive pour Antoine Semenyo dans une rencontre perdue 4-2 par les Cherries. Un temps de jeu limité qui pousse le joueur à envisager un départ.

Hamed Junior Traoré en plus de Zhegrova !

L’OM, qui cherche à renforcer son secteur offensif, voit en lui un renfort de qualité. Percutant, technique et doté d’une bonne finition, Traoré correspond au profil ciblé par Roberto De Zerbi. Selon FootMercato, l’opération est indépendante du dossier Edon Zhegrova, également suivi par les dirigeants marseillais.

🟦 J’ai vu passer l’info sur @MassiliaZone : l’OM serait intéressé par Hamed Junior Traorè 🇨🇮 📉 Une offre de 12 M€ aurait été transmise à Bournemouth …

Mais à ce prix-là, difficile d’y croire :

👉 ils l’ont acheté 25 M€ en 2023, et il sort d’une grosse saison en L1. 🔹… pic.twitter.com/G6WHCHvjuD — GP013 (@Gp_013) June 29, 2025



De son côté, le joueur se montre réceptif à l’intérêt marseillais. Un prêt avec option d’achat est à l’étude, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Mais l’ancien Auxerrois ne cache pas son enthousiasme à l’idée de retrouver la Ligue 1 et de faire vibrer le Vélodrome.