Mercato OM : Un Brésilien pour renforcer le milieu ?

Le dossier des renforts estivaux continue de s’animer du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de ESPN Brésil, le club phocéen suivrait avec attention la situation d’Andreas Pereira, milieu de terrain de Fulham en Premier League.

Âgé de 29 ans, l’ancien joueur de Manchester United est sous contrat avec Fulham jusqu’en juillet 2026, mais il ne souhaiterait pas prolonger son bail avec le club londonien même si il dispose d’une année de plus en option. Une position qui ouvre la porte à un départ dès les prochains mois.

Toujours selon ESPN, Fulham espérerait un transfert compris entre 12 et 15 millions d’euros. Une somme déjà plus accessible que les 20 millions d’euros évoqués en début d’année, mais qui reste importante pour les clubs brésiliens. Palmeiras, longtemps intéressé, réfléchirait encore à l’opportunité de se positionner en raison du coût de l’opération.

12 à 15M€ pour Andreas Pereira

En parallèle de ce possible retour au pays, Andreas Pereira attire également l’attention en Europe. L’OM figure parmi les clubs intéressés, notamment en raison de l’admiration que porte Roberto De Zerbi au profil du milieu offensif brésilien. L’entraîneur italien apprécierait sa polyvalence et sa capacité à évoluer aussi bien dans l’entrejeu que dans un rôle plus offensif.



Du côté de Fulham, la volonté initiale était de prolonger Pereira. Toutefois, face au refus du joueur, le club anglais étudie désormais les offres possibles pour éviter de le voir partir à un prix moindre à l’approche de la fin de son contrat. À ce jour, aucune proposition concrète n’aurait été transmise, mais l’optimisme reste de mise autour de la faisabilité d’un transfert. L’OM, qui travaille activement sur son mercato, pourrait donc se retrouver en concurrence avec Palmeiras pour tenter d’attirer Andreas Pereira dès l’ouverture de la prochaine fenêtre de transferts.