Mercato OM : Un club anglais prêt à mettre 40M€ sur Balerdi !

Auteur d’une saison solide sous les couleurs de l’OM, Leonardo Balerdi suscite l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens. Selon le Daily Mail, Newcastle serait prêt à passer à l’action pour s’attacher les services du défenseur argentin, avec une offre potentielle avoisinant les 41 millions d’euros.

Le mercato s’agite déjà autour de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du Daily Mail, Newcastle United serait très intéressé par Leonardo Balerdi, et chercherait à savoir s’un accord pourrait être trouvé autour de 35 millions de livres sterling, soit environ 41 millions d’euros.

Une somme conséquente qui pourrait séduire de nombreux clubs, mais pas l’OM. Comme le révélait RMC Sport il y a quelques jours, la direction marseillaise ne souhaite pas entendre parler d’un départ de son capitaine, et ce, quel que soit le montant proposé. Le club phocéen considère Balerdi comme un élément central de son projet, tant sur le plan sportif que symbolique.

Arrivé en 2021 en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur argentin a connu une montée en puissance constante, jusqu’à devenir un cadre incontournable de la défense olympienne. Son profil plaît beaucoup à Eddie Howe, coach des Magpies, qui cherche à renforcer sa charnière pour jouer les premiers rôles en Premier League.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été formulée. Mais le feuilleton Balerdi-Newcastle pourrait bien agiter le mercato si les Anglais décident d’insister. Reste à savoir si l’OM tiendra sa ligne de conduite, ou s’il finira par céder face à un chèque XXL.

