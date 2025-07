Medina est à Marseille, un autre défenseur argentin en prêt ? Et un jeune talent en post formation… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 1er juillet 2025 !

Medina est à Marseille !

Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, Facindo Medina devrait être la 3e recrue de l’OM cet été. Le défenseur du RC Lens est arrivé en début d’après midi à Marignane, il sera prêté (2M€) avec option d’achat obligatoire de 18M€ plus 2M€ de bonus. Il a posé avec Titi à sa sortie de l’aéroport. Il devrait passer la traditionnelle visite médicale avant de s’engager avec le club marseillais !

Anselmino en prêt ?

L’Olympique de Marseille continue de suivre de près la situation du jeune défenseur argentin Aaron Anselmino, sous contrat avec Chelsea. Selon les informations de CaughtOffside, le club phocéen fait partie des formations intéressées par un prêt du joueur lors de ce mercato estival.

Recruté par Chelsea à l’été 2023 pour environ 16,5 millions d’euros, Anselmino avait été immédiatement prêté à Boca Juniors. De retour en Angleterre depuis janvier, il n’a quasiment pas joué en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, ne disputant que deux minutes contre Benfica lors de la Coupe du Monde des Clubs. Désireux de relancer sa progression, Chelsea envisage un nouveau prêt pour lui offrir plus de temps de jeu.

🚨 EXCLUSIVE 🚨 Chelsea are set to loan Aaron Anselmino out, with three top European clubs showing an interest. Full story to follow… pic.twitter.com/jpOiTSzMVc — CaughtOffside (@caughtoffside) July 1, 2025

Plusieurs clubs sont sur les rangs, dont le RC Strasbourg, club satellite des Blues, mais aussi le Borussia Dortmund, le Betis Séville et surtout l’OM, qui suit le joueur depuis plusieurs mois. Déjà intéressé l’été dernier, Pablo Longoria n’avait pas pu rivaliser avec l’offre anglaise. Un nouveau contact avait été établi fin janvier, sans succès.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Anselmino s’inscrit dans sa volonté de renforcer sa charnière centrale, déjà composée de Leonardo Balerdi et Egan-Riley. Tous deux sont droitiers, comme Anselmino, ce qui soulève la question de l’équilibre dans la rotation défensive. Facundo Medina qui est attendu ce mardi à Marseille est lui gaucher…

Le profil du joueur, jeune et formé dans un contexte exigeant comme celui de Boca Juniors, pourrait séduire Roberto De Zerbi, récemment nommé à la tête de l’équipe marseillaise. Toutefois, la direction sportive devra évaluer si un prêt est compatible avec le développement du collectif actuel et les objectifs du club.

L’OM reste donc attentif à cette piste, dans un marché estival où la marge de manœuvre dépendra également des départs et des opportunités à saisir dans les semaines à venir.

Felix Bienck, un jeune talent débarque !

Alors que le mercato estival bat son plein, l’Olympique de Marseille continue de s’activer en coulisses pour renforcer ses rangs. Si l’arrivée de joueurs confirmés comme Facundo Medina est imminente, le club phocéen n’en oublie pas pour autant l’importance de la post-formation. C’est dans cette logique que l’OM devrait officialiser la signature de Felix Bienck, jeune défenseur prometteur en provenance du Paris FC.

Âgé de seulement 18 ans, Felix Bienck représente l’un des espoirs les plus suivis de la génération 2007. Né à Poissy, ce joueur formé à Saint-Ouen l’Aumône avant de rejoindre le Paris FC en 2021, impressionne par son gabarit (1m85) et sa polyvalence. D’abord perçu comme un défenseur central, c’est finalement dans un rôle de piston gauche qu’il a su se révéler. Ancien ailier, Bienck se distingue par sa capacité à multiplier les courses vers l’avant et à exploiter les espaces.

🚨#mercatOM 🔵⚪️ 🎯l’OM a bouclé l’arrivée de Felix Bienck, le piston gauche international U17 🇫🇷 qui évoluait au Paris FC ✅un sacré coup pour Marseille en post formation Officialisation ⏳https://t.co/2XC1xlo2af pic.twitter.com/hoZPeia6iI — Sébastien Denis (@sebnonda) July 1, 2025

Le sélectionneur de l’équipe de France U17 ne tarissait pas d’éloges à son sujet dans une interview accordée au Parisien : « Félix, c’est une bûche. Il a un profil qui pourrait correspondre à un défenseur central, mais il a plus les qualités d’un joueur qui aime dévorer les espaces. C’est un ancien ailier et il a gardé ça. Ce qui lui plaît, c’est de partir pour attaquer. Et, quand il est concerné, franchement, il a un potentiel incroyable ! »

A lire : Mercato OM : L’Equipe et Romano annoncent la signature de Medina ! (tous les détails contractuels révélés)

Avec 7 sélections en Équipe de France U16 et 9 en U17, Bienck s’impose comme une valeur montante du football français. Lors de la dernière saison, il a disputé 21 matches avec les U19 Nationaux du Paris FC, prouvant sa régularité et sa progression. L’OM a réussi à arracher ce talent à un club ambitieux, et s’est engagé avec le joueur franco-camerounais pour une durée de quatre saisons.

Cette arrivée illustre la volonté de Roberto De Zerbi de disposer d’un effectif riche et tourné vers l’avenir. À moyen terme, Felix Bienck pourrait intégrer le groupe professionnel et offrir une solution supplémentaire au poste de piston gauche, un rôle crucial dans les systèmes modernes. Pour l’heure, il s’agit d’un pari audacieux, mais structuré, qui confirme la stratégie de l’OM de construire sur le long terme tout en gardant un œil attentif sur les pépites du football hexagonal.