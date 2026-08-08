Mercato OM : Un club italien s’intéresse sérieusement à Amine Gouiri

L’avenir d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille pourrait de nouveau devenir un sujet majeur du mercato. Selon L’Équipe, Côme manifeste un intérêt appuyé pour l’international algérien de 26 ans, alors que l’OM doit encore gérer plusieurs dossiers de départ.

Côme se positionne pour Gouiri

D’après les informations de L’Équipe, Côme fait partie des clubs intéressés par Amine Gouiri.

Le club italien, qui disputera la prochaine Ligue des champions selon le quotidien, aurait fait part de son intérêt pressant pour l’attaquant marseillais.

À ce stade, L’Équipe ne fait toutefois état ni d’une offre officielle transmise à l’OM, ni d’un accord entre les différentes parties. Le dossier en est donc encore au stade de l’intérêt, même si celui-ci semble concret.

A lire aussi : Mercato OM : C’est fait pour Aguerd ! Fabrizio Romano dévoile les montants !

La Juventus avait déjà tenté sa chance

Le nom de Gouiri avait déjà circulé en Italie ces derniers mois.

Toujours selon L’Équipe, la Juventus avait ciblé l’international algérien en janvier dernier afin de renforcer son secteur offensif. L’OM avait alors choisi de fermer la porte à un départ.

La situation est aujourd’hui différente. Marseille doit encore alléger son effectif et reste à l’écoute d’opportunités concernant plusieurs joueurs disposant d’une valeur importante sur le marché.

Dans ce contexte, un intérêt venu de Serie A pour Gouiri pourrait forcément être étudié si une proposition concrète venait à arriver.

Un départ qui pourrait peser lourd dans le mercato de l’OM

L’intérêt de Côme intervient alors que la direction sportive marseillaise suit également plusieurs pistes pour renforcer son attaque.

L’Équipe indique notamment que l’OM a pris des renseignements concernant Hylarion Goore, attaquant ivoirien de 20 ans évoluant à La Gantoise. Le club marseillais suit également d’autres profils offensifs.

Cela ne signifie pas pour autant qu’un départ de Gouiri est acté. Pour l’heure, aucune offre ni aucun accord n’est annoncé.

Le dossier reste néanmoins à surveiller de près. Après plusieurs départs importants déjà engagés cet été, Amine Gouiri pourrait à son tour devenir l’un des noms chauds de la fin du mercato marseillais.