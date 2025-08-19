Info Chrono
Mercato OM : Un club tente de profiter de la situation de Rabiot après son altercation !

Adrien Rabiot a été suspendu par l’Olympique de Marseille suite à une altercation avec son coéquipier Rowe après le match face à Rennes. Cette décision disciplinaire ne devrait pas remettre en question leur présence dans le groupe face au Paris FC ce samedi selon la Provence. Une situation qui incite le Milan à relancer Rabiot…

 

Le journaliste de SportMediaset, Orazio Accomando, a récemment rapporté que le Milan AC s’intéresse de près à Adrien Rabiot. Bien que l’opération soit complexe, le club milanais a entamé des démarches pour évaluer la possibilité d’un transfert. Rabiot, considéré comme un favori de l’entraîneur Massimiliano Allegri, pourrait ainsi faire l’objet d’une offre dans les prochains jours. “Milan teste le terrain pour Adrien Rabiot . Le milieu de terrain est un favori d’Allegri. C’est une opération difficile, mais le test a été réalisé.”

 

Milan veut encore y croire pour Rabiot…

 

Un départ de l’international français semble peu probable, mais Milan vise l’international français depuis plusieurs semaines. Ce dernier est un cadre du projet de cette saison et la situation suite à l’après défaite face à Rennes ne changera rien.

