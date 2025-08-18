Mercato : Pavard discussions entamées ! (“Il ne dira pas non à l’OM”, prévient un journaliste)

L’Olympique de Marseille a entamé des discussions avec Benjamin Pavard, défenseur de l’Inter Milan. Si aucune avancée n’a encore eu lieu, Loïc Tanzi (L’Équipe du Soir) confirme que le joueur n’écarterait pas l’idée d’un retour en Ligue 1, et que l’OM pourrait avoir une carte à jouer.

Le journaliste de l’Equipe du Soir Loïc Tanzi a détaillé la situation de l’international français en confirmant l’intérêt de l’OM:

« Neom, il y a une grosse offre concrète mais il n’a pas ouvert la porte pour l’instant à un départ en Arabie Saoudite. Le transfert paraît financièrement compliqué pour Galatasaray. Pour Lille et Marseille, il y a des discussions mais pour l’instant rien de concret. Aujourd’hui, il y a une vraie possibilité pour lui de quitter l’Inter. Un retour en Ligue 1 il ne dirait pas non. Je pense que si Marseille tente vraiment le coup et fait une proposition, il ne dira pas non à l’OM. »

Une opportunité pour l’OM ?

Alors que Roberto De Zerbi souhaite encore renforcer sa défense, la piste Pavard représente une occasion majeure. Champion du monde 2018, polyvalent et expérimenté, le joueur pourrait apporter une véritable plus-value à l’effectif olympien.

Reste désormais à savoir si l’OM transformera ces premiers échanges en une offre concrète pour tenter de convaincre le défenseur de 28 ans de revenir en Ligue 1.

