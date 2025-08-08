Mercato OM : Un concurrent de Premiere League pour Amine Adli

Amine Adli n’a pas encore quitté le Bayer Leverkusen, mais la liste de ses prétendants s’allonge en cette fin de mercato. Déjà suivi de près par l’Olympique de Marseille, l’international marocain attire désormais l’attention de Bournemouth, selon les informations de Sky Allemagne.

Une saison mitigée en Bundesliga

Auteur de 20 apparitions et 2 buts la saison passée, l’ancien joueur du Toulouse FC sort d’un exercice en demi-teinte avec Leverkusen. Malgré tout, son profil technique et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs séduisent de nombreux clubs. Bournemouth, désireux de se renforcer dans le secteur offensif, a coché son nom et pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines.

Sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2028, Adli ne sera pas bradé, mais un départ reste envisageable si une belle offre est formulée.

L’OM toujours dans la course

De son côté, l’OM continue de suivre attentivement le dossier. Le club phocéen, qui cherche à étoffer sa ligne d’attaque, voit en Amine Adli une solution idéale, notamment grâce à sa connaissance de la Ligue 1 et sa capacité d’adaptation rapide.

Cependant, l’arrivée de Bournemouth sur les rangs pourrait faire grimper les enchères et compliquer la tâche des dirigeants marseillais. À ce jour, aucune offre officielle n’a été déposée, mais la bataille pour Adli ne fait que commencer.

