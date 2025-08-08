Mercato OM : le coup de froid d’Olivier Létang qui menace le transfert de Zhegrova

Alors que l’Olympique de Marseille espère frapper fort sur le marché des transferts, le dossier Edon Zhegrova vient de connaître un sérieux coup d’arrêt. Le président du LOSC, Olivier Létang, a livré un message clair qui refroidit les ardeurs phocéennes.

Le mercato estival de l’OM bat son plein, mais un obstacle de taille se dresse dans la quête d’un nouvel ailier. Edon Zhegrova, cible prioritaire de Pablo Longoria, pourrait bien rester Lillois.

« On a envisagé qu’il puisse partir, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu’il puisse partir. Il est là, il est à la maison. Il est en capacité de jouer, on a parlé ce matin. L’idée, c’est que s’il reprend avec l’équipe professionnelle, il puisse faire la saison avec nous, » a-t-il déclaré dans des propos relayés par l’Equipe.

Lille ne lâchera pas facilement

A lire aussi : Mercato OM : On en sait plus sur le poste de Timothy Weah dans le systême de De Zerbi

En quelques mots, Olivier Létang a fermé la porte à un départ à bas prix. Les conditions financières et sportives ne sont pas réunies pour laisser filer l’ailier kosovar. Un message qui sonne comme un avertissement pour Marseille : il faudra un effort conséquent pour espérer conclure l’affaire.

L’OM, en quête de percussion et de créativité sur les ailes, se retrouve donc face à un dilemme. Accélérer et mettre le paquet pour convaincre Lille, ou activer d’autres pistes en urgence.

À moins d’un retournement spectaculaire, ce feuilleton pourrait bien se poursuivre jusqu’aux toutes dernières heures du mercato, au risque de laisser les supporters phocéens sur leur faim.

Olivier Letang sur vient de s’exprimer sur la situation de Zeghrova : “On a envisagé qu’il puisse partir, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu’il puisse partir, il est là, il est à la maison. Il est en capacité de jouer, on a parlé ce matin.

L’idée c’est, s’il… pic.twitter.com/zKQ4E1CZtX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 8, 2025

A lire aussi : Mercato AS Monaco : une offre folle pour un prodige ?