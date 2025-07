Mercato OM : Un courtisan de plus pour Aguerd !

Le dossier Nayef Aguerd est devenu l’un des plus chauds du mercato estival pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, en quête de renforts défensifs pour solidifier son arrière-garde avant une saison qui s’annonce exigeante en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, a fait de l’international marocain sa cible numéro un.

Le joueur de West Ham, sous contrat jusqu’en 2027, suscite de nombreuses convoitises. Après une saison mitigée avec les Hammers, Nayef Aguerd reste une valeur sûre sur le marché, notamment grâce à son expérience internationale et son profil de défenseur complet. Selon nos informations, l’OM a formulé une offre contractuelle il y a environ un mois. L’arrivée récente de Facundo Medina ne remet pas en cause la volonté du club de recruter également Aguerd. L’objectif est clair : constituer une charnière centrale de haut niveau pour relever les défis européens à venir.

Mais la concurrence est féroce. En plus de l’Atlético de Madrid et du Bayer Leverkusen, déjà intéressés ces dernières semaines, d’autres clubs européens se sont positionnés. La Real Sociedad, où Aguerd a été prêté, aimerait le conserver de manière définitive. En Italie, l’AS Roma et l’AC Milan ont également manifesté leur intérêt, attirés par son profil polyvalent et sa solidité défensive.

Sunderland veut aussi Aguerd !

Dernier entrant dans la course : Sunderland. Le club anglais fraîchement promu en Premier League a récemment pris des renseignements sur le joueur. Une démarche ambitieuse pour les Black Cats, qui misent sur un recrutement d’envergure pour assurer leur maintien dans l’élite anglaise. Reste à savoir si le projet séduira Aguerd et surtout si West Ham acceptera de céder son joueur à un concurrent direct, ce qui semble peu probable à ce stade.

Quoi qu’il en soit, le dossier Nayef Aguerd s’annonce comme un feuilleton majeur de l’été pour l’OM, qui devra batailler pour faire aboutir ce transfert stratégique.