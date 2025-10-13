Mercato OM : Un deal avec le RC Lens cet hiver ?

Revenu en France et plus précisément à l’Olympique de Marseille en 2024 pour se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi, Neal Maupay vit un début de saison très compliqué. Pas utilisé par son entraîneur, l’attaquant français se retrouve aujourd’hui dans une situation inconfortable, à la fois sportive et contractuelle. Selon les informations du média Sports, le RC Lens suivrait de très près le dossier et envisagerait de passer à l’action cet hiver.

Avec seulement une présence sur le banc sans entrer en jeu face au Paris FC, Neal Maupay ne parvient pas à s’imposer dans la rotation mise en place par Roberto De Zerbi. L’ancien joueur de Brighton et Brentford n’a pas encore trouvé sa place dans le collectif olympien, il est 4e dans la hiérarchie des attaquants derrière Aubameyang, Gouiri et Vaz.

Le salaire de 2,2 millions d’euros par an que perçoit Maupay est désormais considéré comme un poids dans la masse salariale du club. Conscient de la situation, le board marseillais cherche activement une solution dès le mercato hivernal, quitte à accepter un prêt avec option d’achat pour libérer de la marge.

🚨🛫 Selon @footmercato le RC Lens a réactivé la piste Neil Maupay même si aucune démarche concrète n’a encore été entamée par Lens !#MercatOM #Maupay #OM pic.twitter.com/Miql5sjKm0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 30, 2025

Le RC Lens prêt à offrir une porte de sortie à Maupay

De son côté, Lens cherche à renforcer un secteur offensif en manque d’efficacité depuis le début de la saison. Les Sang et Or, déjà intéressés l’été dernier, pourraient donc relancer la piste Maupay pour densifier leur attaque et apporter une option supplémentaire à Pierre Sage. Toutefois, le dossier reste complexe : encore lié à Marseille jusqu’en 2028, l’attaquant ne serait pas disposé à partir sans garanties solides sur son temps de jeu et son avenir.

Dans un hiver qui s’annonce mouvementé du côté de la Canebière côté départ (Garcia, Maupay, Lirola…), ces joueurs en manque de temps de jeu pourraient changer d’air. Une nouvelle aventure dans le Nord pourrait toutefois relancer la carrière de l’avant-centre de 28 ans, en quête d’un second souffle.