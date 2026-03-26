Mercato OM : Un départ estimé à 18M€ attendu cet été ?

Alors que la fin de saison approche, l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg à l’Olympique de Marseille s’inscrit en pointillés. Selon les informations de L’Équipe, une troisième saison du milieu danois sous le maillot marseillais apparaît aujourd’hui peu probable. Un dossier sensible, à la croisée des enjeux sportifs et du prochain mercato.

Un cadre du vestiaire malgré des performances irrégulières

Arrivé avec le statut de leader, Pierre-Emile Højbjerg s’est rapidement imposé comme un élément central de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Capitaine du club phocéen, le milieu de terrain danois conserve un poids important dans le vestiaire, malgré des performances jugées irrégulières ces derniers mois.

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Apprécié successivement par Roberto De Zerbi puis Habib Beye, il reste un relais essentiel entre le staff et le groupe. Dans une saison marquée par des résultats en dents de scie, son expérience et son leadership demeurent des atouts pour un collectif en quête de stabilité.

L’objectif affiché est clair en interne : accrocher une qualification en Ligue des champions. Un enjeu majeur pour sauver un exercice compliqué et sécuriser l’avenir sportif du club.

Un départ envisagé lors du mercato estival

Mais selon L’Équipe, la tendance s’oriente vers un possible départ lors du prochain mercato estival OM. Sous contrat jusqu’en 2028, Pierre-Emile Højbjerg réfléchirait à la suite à donner à sa carrière, dans un contexte où sa valeur est estimée à environ 18 millions d’euros.

L’ancien joueur de Tottenham Hotspur a déjà suscité l’intérêt de la Juventus ces derniers mois, notamment en quête de renfort au milieu de terrain.

À quelques mois d’une échéance majeure avec la sélection danoise, la perspective de la prochaine Coupe du monde pourrait également peser dans sa décision. Dans ce contexte, l’avenir du capitaine de l’Olympique de Marseille s’annonce comme l’un des dossiers majeurs de l’été à venir, alors que le club devra arbitrer entre stabilité et reconstruction.