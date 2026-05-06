Mercato OM : Un dribbleur algérien pour oublier Greenwood ?

Très actif en coulisses, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Anis Hadj-Moussa, auteur d’une saison remarquée avec Feyenoord. Mais le club phocéen devra composer avec la concurrence du LOSC, également positionné sur ce dossier estimé à 30 millions d’euros.

Un profil offensif qui séduit l’OM

Le nom de Anis Hadj-Moussa circule avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. L’ailier algérien de 24 ans sort d’un exercice particulièrement abouti avec Feyenoord Rotterdam, où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs d’Eredivisie. Avec 11 buts et 7 passes décisives, il affiche des statistiques solides, confirmées par une capacité de percussion rare : il est le joueur africain ayant réussi le plus de dribbles cette saison.

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Formé au RC Lens, Anis Hadj-Moussa a également montré des qualités intéressantes avec la sélection algérienne, notamment en soutien de Riyad Mahrez. Son profil explosif et sa capacité à éliminer font de lui une cible cohérente pour renforcer les ailes marseillaises en vue de la prochaine saison de Ligue 1. Alors que le départ de Mason Greenwood est inéluctable, le profil du joueur de 24 ans est très apprécié…

Un dossier compliqué face à Lille et aux contraintes financières

Selon les informations de FootMercato, le LOSC et l’OM sont tous deux positionnés sur ce dossier. Le club nordiste dispose toutefois d’une marge de manœuvre financière jugée plus confortable, alors que Marseille reste contraint par son équilibre économique.

Le transfert de Anis Hadj-Moussa est estimé à environ 30 millions d’euros par Feyenoord, un montant conséquent pour les dirigeants marseillais. En janvier dernier, Pablo Longoria avait pris contact avec Dennis te Kloese, directeur sportif du club néerlandais, afin d’évaluer la faisabilité de l’opération. Une formule avec paiement échelonné avait été envisagée.

Mais sans qualification pour la Ligue des Champions, la capacité d’investissement de l’Olympique de Marseille reste limitée. Dans ce contexte, la concurrence du LOSC pourrait peser lourd dans l’issue de ce dossier, alors que le joueur semble promis à un départ lors du prochain mercato estival.