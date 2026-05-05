Le Havre OM : On connait l’arbitre (et il ne porte pas chance…)

À l’approche de l’avant-dernière journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille joue gros sur la pelouse du Le Havre AC. Mais au-delà de l’enjeu sportif, la désignation de l’arbitre de la rencontre ravive déjà de mauvais souvenirs côté marseillais.

C’est Benoît Bastien qui a été choisi pour diriger cette affiche dominicale. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu, tandis que Mikaël Lesage officiera en tant que quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera assurée par Hamid Guenaoui et Mehdi Mokhtari.

Un casting arbitral classique en apparence, mais qui ne laisse pas les supporters olympiens indifférents.

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Un précédent qui passe mal

Cette saison, Benoît Bastien avait déjà croisé la route de l’OM lors de la réception du LOSC Lille, le 22 mars dernier à l’Orange Vélodrome. Une rencontre perdue 1-2 par les Marseillais, et surtout marquée par plusieurs décisions arbitrales vivement contestées.

Certaines situations impliquant notamment Ngoy, Verdonk ou encore Haraldsson avaient alimenté la frustration du camp olympien, laissant un goût amer au terme de la rencontre.

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Une dynamique inquiétante

Ce revers face aux Lillois a d’ailleurs marqué un tournant dans la fin de saison marseillaise. Depuis, les hommes de l’OM peinent à retrouver de la constance : une seule victoire en championnat — face au FC Metz — pour trois défaites et un match nul.

Une série négative qui explique en grande partie la situation actuelle du club au classement. À deux journées de la fin, Marseille a vu ses espoirs de qualification pour la Ligue des champions s’envoler, distancé par l’Olympique Lyonnais et le LOSC.

Un contexte sous tension

Dans ce climat déjà fragile, chaque détail compte. Le déplacement au Havre apparaît comme l’une des dernières occasions pour l’OM de sauver l’honneur en cette fin d’exercice.

Mais entre une dynamique sportive en berne, un vestiaire en proie aux doutes et un arbitre associé à un précédent polémique, tous les ingrédients sont réunis pour une rencontre sous haute tension.