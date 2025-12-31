Mercato OM : Un énorme chèque cet hiver pour Robinio Vaz et Darryl Bakola ?

À l’Olympique de Marseille, deux dossiers sensibles occupent actuellement les bureaux de la direction. Ceux de Robinio Vaz et Darryl Bakola, tous deux âgés de 18 ans, dont la situation contractuelle suscite de plus en plus d’interrogations à l’approche du mercato hivernal.

Intégrés progressivement dans la rotation de Roberto De Zerbi cette saison, l’attaquant et le milieu offensif ont chacun reçu une proposition de prolongation de contrat. À ce stade toutefois, aucune des deux offres n’a encore été acceptée, laissant planer le doute sur leur avenir à court terme.

Le dossier Robinio Vaz freiné par des convoitises étrangères

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Robinio Vaz semblait proche d’un accord avec l’OM à l’automne. Les discussions avançaient alors favorablement et une prolongation était même jugée imminente par les deux parties, selon RMC Sport. Mais la situation a évolué ces dernières semaines.

Plusieurs clubs étrangers sont entrés dans la danse, notamment en Premier League. Brentford et Aston Villa ont pris des renseignements, tandis que des formations allemandes suivent également le dossier de près. Des pistes financièrement plus attractives, qui ont considérablement ralenti les négociations avec le club phocéen.

Bakola toujours dans l’attente

La situation de Darryl Bakola est comparable. Lié à l’OM jusqu’en 2027, le milieu offensif s’est vu proposer une prolongation de trois ans le jour de son 18e anniversaire, le 30 novembre dernier. Une offre restée, pour l’instant, sans réponse.

En interne, la direction marseillaise estime qu’un jeune joueur doit s’inscrire dans la durée pour poursuivre sa progression à Marseille, sans pour autant céder à des exigences jugées excessives. Interrogé sur cette politique, Medhi Benatia avait été très clair début novembre :

« Honnêtement, c’est pareil pour tous les joueurs, même les plus expérimentés. Il n’y aura jamais de volonté de garder quelqu’un qui ne se sent pas bien ici. »

Une issue possible dès le mercato hivernal

Face à ces négociations en suspens, l’OM ne souhaite pas laisser la situation s’éterniser. Le club pourrait ainsi envisager un départ dès cet hiver afin d’éviter toute perte de valeur.

Selon RMC, un transfert de Robinio Vaz pourrait être accepté contre une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros, tandis que Darryl Bakola serait évalué entre 15 et 20 millions d’euros. Une décision qui dépendra de l’évolution rapide des discussions contractuelles dans les prochaines semaines.

