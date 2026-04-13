Mercato OM : un été plein de départs… 4 titulaires dans le flou ?

Le prochain mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce une nouvelle fois décisif. Dans un contexte de profonde réorganisation, entre la présidence de Stéphane Richard et les attentes de Frank McCourt, le club phocéen pourrait opérer un vaste dégraissage. Objectif : alléger la masse salariale, répondre aux exigences de la DNCG et financer un nouveau projet sportif.

Des cadres en fin de cycle

Plusieurs titulaires importants semblent aujourd’hui sur le départ. À commencer par Geronimo Rulli, dont les performances sont jugées en nette régression cette saison. Après un premier exercice convaincant, le gardien argentin paraît marqué et pourrait quitter Marseille en cas d’offre satisfaisante. Dans un registre différent, Jeffrey de Lange ne souhaiterait plus se contenter d’un rôle de doublure. Un départ apparaît donc probable afin de gagner du temps de jeu.

En défense, Leonardo Balerdi incarne également cette fin de cycle. Longtemps solide, l’international argentin traverse une période plus compliquée. Sa valeur marchande reste toutefois élevée, ce qui pourrait pousser les dirigeants à accepter une offre importante.

Même constat pour CJ Egan-Riley. Arrivé libre, le défenseur représente une opportunité de plus-value rapide, un levier non négligeable dans un contexte financier surveillé.

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Rulli, Balerdi, Hojbjerg et Greenwood vers la sortie ?

Au milieu de terrain, la situation de Pierre-Emile Højbjerg interroge. Le Danois, utilisé intensivement, semble usé après deux saisons. Son salaire élevé pourrait également peser dans la balance, facilitant un départ cet été.

Le cas Greenwood, clé du mercato

Mais le dossier le plus sensible reste celui de Mason Greenwood. Meilleur buteur du club ces dernières saisons, l’attaquant anglais dispose d’une forte cote sur le marché. En interne, il est perçu comme la “monnaie d’échange idéale” pour équilibrer les comptes face à la DNCG.

Un transfert contre une somme importante permettrait non seulement de combler les déficits, mais aussi de financer une partie du recrutement estival. Reste à savoir si un club européen ou saoudien sera prêt à répondre aux exigences marseillaises.

Une liste de départs déjà bien fournie

En parallèle, plusieurs joueurs devraient quitter le club avec quasi-certitude. Parmi eux : Bilal Nadir, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Bamo Meïté, Angel Gomes, Derek Cornelius, Faris Moumbagna et Neal Maupay. Des départs attendus qui confirment l’ampleur du chantier à venir.

Un tournant stratégique

Avec autant de mouvements potentiels, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été charnière. Entre ventes stratégiques et nécessité de reconstruire un effectif compétitif, le futur directeur sportif aura la lourde tâche de rebâtir un groupe capable de répondre aux ambitions du club.

Plus que jamais, le mercato sera déterminant pour l’avenir immédiat de l’OM.