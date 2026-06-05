Mercato OM : Un gros club européen prêt à mettre bien plus que la Roma pour Greenwood ?

Alors que la Roma s’intéresse par Mason Greenwood, une nouvelle piste de premier plan pourrait rebattre les cartes. L’Atlético de Madrid surveillerait de près l’attaquant de l’OM en cas de départ de Julián Álvarez.

L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter les rumeurs du mercato. Ces derniers jours, plusieurs médias italiens évoquaient un intérêt de la Roma pour l’attaquant anglais. Mais un nouveau prétendant de poids pourrait rapidement prendre l’avantage dans ce dossier.

Selon Fichajes, l’Atlético de Madrid envisagerait sérieusement de passer à l’action pour recruter Greenwood si Julián Álvarez venait à quitter le club cet été. Le profil de l’attaquant marseillais serait particulièrement apprécié par Diego Simeone, qui le suit depuis son passage remarqué en Liga sous les couleurs de Getafe.

Le média espagnol explique que le club madrilène travaille déjà sur différents scénarios en cas de départ de sa star argentine. Dans cette optique, Greenwood apparaîtrait comme l’une des priorités offensives des Colchoneros.

Une opération bien plus importante que les 50 M€ évoquée !

L’un des éléments marquants de cette rumeur concerne le montant potentiel de l’opération. Si l’Atlético venait à encaisser une somme importante grâce à la vente de Julián Álvarez, le club disposerait alors de moyens financiers bien supérieurs aux 50 millions d’euros parfois évoqués autour de Greenwood.

Du côté de Marseille, cette situation serait forcément observée avec attention. L’OM sait que son attaquant attire de nombreux regards après sa saison réussie et qu’un club disposant d’une importante capacité d’investissement pourrait changer la donne. Plusieurs sources espagnoles évoquent même une valorisation très élevée du joueur anglais.

Si Julián Álvarez venait effectivement à quitter l’Atlético, le nom de Mason Greenwood pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du mercato européen. Une menace bien plus sérieuse pour l’OM que les pistes évoquées jusqu’à présent.