Mercato OM : L’info de Fabrizio Romano qui va soulager les supporters marseillais !

Alors que Simone Inzaghi a décidé de quitter son poste d’entraîneur de l’Inter Milan, le club lombard explore ses options pour lui trouver un successeur. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, la priorité de l’Inter ne se porterait pas sur Roberto De Zerbi, actuel coach de l’Olympique de Marseille, mais sur un autre nom : Cesc Fabregas, actuellement à la tête du Como 1907.

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et d’Arsenal, reconverti entraîneur, réalise une belle saison avec Come, promu en Serie A pour la saison prochaine. Cette ascension n’est pas passée inaperçue en Italie, et l’Inter voit en lui un profil prometteur pour poursuivre son projet sportif.

« L’Inter a demandé aujourd’hui à Come la permission d’ouvrir des discussions avec Cesc Fabregas. Aucun contact direct avec Cesc pour le moment, car le calendrier et la décision finale dépendent de Come, l’Inter étant désormais prêt à présenter son projet à Fabregas. », a précisé Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux.

