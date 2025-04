Mercato OM : Un gros club saoudien vise De Zerbi ?

L’Olympique de Marseille vit une saison difficile malgré l’absence de Coupe d’Europe. À quelques journées de la fin du championnat, l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi lutte encore pour décrocher une place en Ligue des Champions. Le technicien italien reste sous pression après une série de résultats décevants qui a fragilisé sa position.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Roberto De Zerbi fait l’objet de nombreuses spéculations. Selon la presse italienne, son nom avait déjà été évoqué du côté de l’AC Milan en vue de la saison prochaine. Une rumeur arrivée en plein cœur d’une période délicate pour le club marseillais.

Mais l’intérêt ne se limite pas à l’Italie. Selon les informations de L’Équipe, Al-Hilal a également inscrit De Zerbi sur sa liste de cibles potentielles. Le club saoudien va en effet devoir remplacer Jorge Jesus, qui quittera ses fonctions à l’issue de la saison.

Roberto De Zerbi is rumored as the lead candidate for Al Hilal! The Italian manager is highly regarded by the Saudi giants 👀 pic.twitter.com/fHbewMutCV

— 365Scores (@365Scores) April 28, 2025