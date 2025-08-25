Mercato OM : Un indésirable file en Italie !

L’avenir de Faris Moumbagna à l’Olympique de Marseille est désormais scellé. L’attaquant camerounais de 25 ans, qui n’évoluait plus avec le groupe professionnel sous les ordres de Roberto De Zerbi, va poursuivre sa carrière en Italie. Comme annoncé plus tôt dans la journée, il est prêté au promu Cremonese, avec une option d’achat incluse dans le deal.

Arrivé à l’OM en janvier 2024 en provenance de Bodø/Glimt, Moumbagna n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée. Malgré quelques titularisations en Ligue 1 et en coupes, l’attaquant s’était progressivement éloigné de la rotation, notamment depuis la prise de fonction de De Zerbi. Son départ était devenu inéluctable au fil des dernières semaines.

Moumbagna file chez le promu !

Selon les informations de Sky Italia, les contours financiers de l’opération sont désormais connus. Le prêt de Moumbagna rapportera 300 000 € à l’OM, tandis que l’option d’achat a été fixée à 7 millions d’euros. Une somme qui pourrait offrir une rentrée significative aux dirigeants marseillais en cas d’achat définitif par Cremonese.

Pour l’OM, ce mouvement permet d’alléger l’effectif et de libérer une place dans le secteur offensif, où Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang occupent les premiers rôles. De son côté, Cremonese, de retour en Serie A cette saison, mise sur la puissance et le sens du but de Moumbagna pour enrichir ses options en attaque.

🔵⚪️ L’Olympique de Marseille va récupérer €300K dans le prêt payant de Faris Moumbagna auquel s’ajoute une option d’achat de €7M que l’Unione Sportiva Cremonese pourra lever en fin de saison.

🔵⚪️ L'Olympique de Marseille va récupérer €300K dans le prêt payant de Faris Moumbagna auquel s'ajoute une option d'achat de €7M que l'Unione Sportiva Cremonese pourra lever en fin de saison.

🇨🇲🏥 Visite médicale ce mardi.



Ce prêt en Italie marque donc une nouvelle étape dans la carrière du Camerounais, qui cherchera à relancer sa dynamique après une période compliquée à Marseille. L’OM, de son côté, espère que cette opération pourra se transformer en transfert définitif à l’issue de la saison.