Mercato OM : Un jeune ailier comme nouvelle piste offensive ?

L’Olympique de Marseille anticipe son prochain mercato estival avec l’objectif de renforcer son effectif en cas de qualification pour la Ligue des champions. Parmi les pistes explorées par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, un nom se distingue : celui de Oguz Aydin.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OM surveille attentivement Oguz Aydin, ailier de 24 ans qui évolue actuellement sous les couleurs de Fenerbahçe. Capable de jouer sur les deux flancs de l’attaque, il s’est illustré cette saison avec cinq buts et six passes décisives, malgré une blessure en début d’exercice. Formé aux Pays-Bas, Aydin a choisi de représenter la Turquie, obtenant sa première sélection nationale en juin dernier.

Son profil a attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Le RB Leipzig, l’Ajax Amsterdam et l’AS Rome suivent également son évolution. En Ligue 1, le Stade Rennais avait tenté une approche lors du dernier mercato hivernal, sans succès.

