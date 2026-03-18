Mercato OM : un jeune ailier de Bundesliga pour jouer la doublure de Paixao ?

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille active déjà plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif. Selon une source allemande, le club phocéen s’intéresserait de près à un jeune ailier français évoluant en Bundesliga.

Une cible identifiée pour préparer l’avenir

D’après les informations du site allemand Fussballdaten, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Jean-Mattéo Bahoya en vue du prochain mercato. L’ailier gauche français de 20 ans, actuellement sous contrat avec l’Eintracht Francfort, ferait partie des profils suivis pour renforcer les couloirs offensifs.

A lire : OM : C’est confirmé pour Timothy Weah !

Arrivé en Allemagne en janvier 2024, Jean-Mattéo Bahoya s’est progressivement intégré dans l’effectif allemand. Sur la saison en cours, il affiche un bilan de 4 buts et 3 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques modestes mais en adéquation avec un joueur encore en phase de développement.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, sa valeur marchande est estimée à environ 25 millions d’euros, un investissement conséquent mais cohérent avec une stratégie axée sur le potentiel.

Un secteur offensif à rééquilibrer

Ce possible intérêt de l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un contexte de réflexion globale sur les ailes. Le retour annoncé de Ethan Nwaneri à Arsenal en fin de saison laisse un vide à combler dans la rotation offensive.



Par ailleurs, les performances de Hamed Junior Traoré n’ont pas totalement convaincu, tandis que Igor Paixão et Mason Greenwood restent les principales satisfactions offensives. La situation de ce dernier, très courtisé en Italie et en Espagne, pourrait également rebattre les cartes en cas de départ lors du mercato.

Dans ce contexte, le profil de Jean-Mattéo Bahoya correspond aux critères recherchés : un ailier jeune, capable d’apporter de la profondeur et d’incarner une solution de rotation crédible derrière Igor Paixão, tout en préparant l’avenir du club marseillais.