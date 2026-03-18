OM : C’est confirmé pour Timothy Weah !

Le latéral de l’Olympique de Marseille Timothy Weah figure dans la liste des États-Unis pour le rassemblement de mars. Une convocation qui s’inscrit dans une période importante pour le joueur, en quête de continuité au niveau international.

Une convocation logique pour Timothy Weah

L’actualité de l’OM est marquée par la présence de Timothy Weah dans la sélection américaine pour la prochaine trêve internationale. Le joueur de 26 ans a été retenu par le staff des États-Unis pour participer au rassemblement de mars, confirmant sa place dans le groupe élargi de la sélection.

A massive March awaits. Mauricio Pochettino has selected his 27-man roster for upcoming matches against Belgium and Portugal!#NeverChaseReality | @ATT pic.twitter.com/7dBd73E2oL — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) March 17, 2026

Cette convocation intervient alors que Timothy Weah enchaîne les apparitions avec l’Olympique de Marseille, où il évolue au poste de latéral. Sa polyvalence et son expérience internationale constituent des atouts pour la sélection américaine, qui continue de préparer ses échéances à venir.

Deux matchs amicaux face à la Belgique et au Portugal

Durant cette trêve internationale, les États-Unis affronteront deux nations européennes de premier plan. Le programme prévoit un match face à la Belgique le 28 mars, suivi d’une rencontre contre le Portugal le 31 mars.

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Ces deux affiches offriront à Timothy Weah l’opportunité de retrouver du temps de jeu sous le maillot américain. Dans un contexte de concurrence accrue au sein de la sélection, ces matchs amicaux représentent une occasion importante pour s’imposer durablement. La présence de Timothy Weah avec les États-Unis confirme ainsi son statut de joueur régulièrement suivi au niveau international, tout en mettant en lumière l’exposition croissante des joueurs de l’Olympique de Marseille sur la scène mondiale.