Mercato OM : un latéral (à 10M€) pour renforcer le couloir gauche ?

Confronté à un manque de solutions au poste de latéral gauche, l’Olympique de Marseille explore le marché pour renforcer son effectif. Selon Bolavip, le club phocéen s’intéresse à Pervis Estupiñán, actuellement au Milan AC, un profil bien connu de Roberto De Zerbi.

Un besoin identifié au poste de latéral gauche

La blessure d’Emerson a mis en évidence les limites de l’effectif de l’Olympique de Marseille sur le flanc gauche de la défense. En l’état, Facundo Medina offre une solution de dépannage grâce à sa polyvalence, mais l’Argentin n’est pas considéré en interne comme un latéral de formation capable d’apporter de la profondeur et de la projection offensive sur 90 minutes.

De son côté, Ulisses Garcia apparaît sur le départ, ce qui réduit encore les options disponibles pour Roberto De Zerbi. Dans ce contexte, les dirigeants olympiens travaillent sur un renfort ciblé, capable de répondre aux exigences tactiques du nouvel entraîneur et d’apporter une vraie concurrence à ce poste clé en Ligue 1.

Pervis Estupiñán, un profil expérimenté et compatible

Selon Bolavip, l’OM s’intéresse à Pervis Estupiñán, latéral gauche équatorien de 28 ans sous contrat avec le Milan AC jusqu’en 2030. Le joueur présente plusieurs atouts importants pour le club marseillais. Il dispose notamment d’un passeport espagnol, ce qui lui permet de ne pas être considéré comme extra-communautaire, un élément non négligeable dans la construction de l’effectif.

Estupiñán possède également une solide expérience du haut niveau européen, avec des passages en Liga, en Premier League et désormais en Serie A. Surtout, il connaît parfaitement Roberto De Zerbi, qu’il a côtoyé à Brighton entre 2022 et 2024. Sous les ordres du technicien italien, il s’était imposé comme un élément important du système des Seagulls.

Transféré au Milan AC en 2025 pour un montant estimé à 17 millions d’euros, l’Équatorien ne serait pas considéré comme intouchable en Lombardie. Toujours selon Bolavip, le club italien serait disposé à le laisser partir contre une somme d’environ 10 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Des clubs turcs et espagnols suivraient également la situation du latéral, tout comme Manchester United. À l’approche de la Coupe du monde, Pervis Estupiñán chercherait avant tout à obtenir du temps de jeu régulier.

Dans ce contexte concurrentiel, la relation entre Roberto De Zerbi et son ancien joueur pourrait constituer un levier important pour l’OM dans les derniers jours du mercato, alors que le club phocéen cherche à sécuriser rapidement un renfort défensif fiable et expérimenté.