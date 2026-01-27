Mercato OM : Maupay est à Séville ! Le montant de l’OA révélé par Romano !

Arrivé ce mardi matin à Séville pour finaliser son transfert, l’attaquant de l’Olympique de Marseille , Neal Maupay, devrait s’engager en prêt jusqu’à la fin de la saison avec le FC Séville, avec option d’achat confirmée par le journaliste Fabrizio Romano. Ce mouvement marque une nouvelle étape dans le mercato hivernal pour le club phocéen.

Un prêt bouclé avec option, visite médicale prévue



Selon les images diffusées en zone mixte ce mardi, Neal Maupay a atterri en début de matinée à Séville pour finaliser son arrivée en Espagne. La transaction entre l’Olympique de Marseille et le FC Séville se fait sous la forme d’un prêt jusqu’en juin 2026, assorti d’une option d’achat autour de 6 millions d’euros ; celle-ci n’est pas obligatoire, comme l’a précisé le spécialiste des transferts Fabrizio Romano sur son compte X.

Le joueur, en difficulté pour obtenir du temps de jeu avec l’OM cette saison, doit désormais passer sa visite médicale ce mardi avant la signature officielle de son contrat avec le club andalou.

🚨🔴⚪️ Neal Maupay to Sevilla, here we go! Deal in place with Olympique Marseille with medical to follow on Tuesday. Loan move with €6m buy option clause not mandatory. pic.twitter.com/Iu2ytoJP6x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026

Maupay en Liga

Peu utilisé sous les ordres de Roberto De Zerbi, Maupay, 29 ans, disposait d’un temps de jeu limité avec l’Olympique de Marseille cette saison, ce qui a motivé sa mise sur le marché hivernal. À Séville, il arrive dans un effectif qui cherche à renforcer son attaque en Liga, avec l’objectif d’améliorer ses performances offensives avant la clôture du championnat espagnol.

Ce prêt constitue également une opportunité pour Maupay de relancer sa saison loin de la Ligue 1 et de retrouver du rythme de compétition à un moment clé de la saison européenne.

🚨⚪️🔴 ¡Maupay ya está en Sevilla! 🛩️ El jugador ha aterrizado y pasará reconomineto médico este mediodía, a la espera del OK de LaLiga para la baja de Marcao. 💼 Su agente, Federico Pastorello, le esperaba en el aeropuerto. 📹 @AlvarooSVQ | #ZonaMixta pic.twitter.com/SSJrI8Ud5g — Zona Mixta (@ZonaMixta__) January 27, 2026



Pour l’Olympique de Marseille, ce départ s’inscrit dans une période d’ajustements sur le front du mercato hivernal. Dans le sens inverse, le club phocéen poursuit aussi ses opérations, avec des renforts déjà enregistrés ces dernières semaines et d’autres mouvements à venir possibles avant la fin du mercato.

Le prêt de Neal Maupay libère une place dans l’effectif de l’OM et peut permettre à l’entraîneur de redistribuer les responsabilités offensives parmi les autres attaquants présents dans l’équipe. Une arrivée à ce poste est aussi évoquée !