Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Maupay est à Séville ! Le montant de l’OA révélé par Romano !
OM Actualités

Mercato OM : Maupay est à Séville ! Le montant de l’OA révélé par Romano !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Arrivé ce mardi matin à Séville pour finaliser son transfert, l’attaquant de l’Olympique de Marseille , Neal Maupay, devrait s’engager en prêt jusqu’à la fin de la saison avec le FC Séville, avec option d’achat confirmée par le journaliste Fabrizio Romano. Ce mouvement marque une nouvelle étape dans le mercato hivernal pour le club phocéen. 

 

Un prêt bouclé avec option, visite médicale prévue


Selon les images diffusées en zone mixte ce mardi, Neal Maupay a atterri en début de matinée à Séville pour finaliser son arrivée en Espagne. La transaction entre l’Olympique de Marseille et le FC Séville se fait sous la forme d’un prêt jusqu’en juin 2026, assorti d’une option d’achat autour de 6 millions d’euros ; celle-ci n’est pas obligatoire, comme l’a précisé le spécialiste des transferts Fabrizio Romano sur son compte X.

Le joueur, en difficulté pour obtenir du temps de jeu avec l’OM cette saison, doit désormais passer sa visite médicale ce mardi avant la signature officielle de son contrat avec le club andalou.

 

A lire : Mercato OM : direction la Premier League pour Angel Gomes ?

Maupay en Liga

 

Peu utilisé sous les ordres de Roberto De Zerbi, Maupay, 29 ans, disposait d’un temps de jeu limité avec l’Olympique de Marseille cette saison, ce qui a motivé sa mise sur le marché hivernal. À Séville, il arrive dans un effectif qui cherche à renforcer son attaque en Liga, avec l’objectif d’améliorer ses performances offensives avant la clôture du championnat espagnol.

Ce prêt constitue également une opportunité pour Maupay de relancer sa saison loin de la Ligue 1 et de retrouver du rythme de compétition à un moment clé de la saison européenne.

 


Pour l’Olympique de Marseille, ce départ s’inscrit dans une période d’ajustements sur le front du mercato hivernal. Dans le sens inverse, le club phocéen poursuit aussi ses opérations, avec des renforts déjà enregistrés ces dernières semaines et d’autres mouvements à venir possibles avant la fin du mercato.

Le prêt de Neal Maupay libère une place dans l’effectif de l’OM et peut permettre à l’entraîneur de redistribuer les responsabilités offensives parmi les autres attaquants présents dans l’équipe. Une arrivée à ce poste est aussi évoquée !

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823