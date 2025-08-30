Mercato OM : Accord total ! Une recrue surprise débarque !

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato et vient d’enregistrer un renfort de poids au milieu de terrain. Selon les informations de RMC, le club phocéen a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le prêt avec option d’achat d’Arthur Vermeeren.

Le milieu de terrain défensif belge de 20 ans (1m80) va donc découvrir la Ligue 1 après une expérience contrastée en Allemagne.

Vermeeren, un talent belge en quête de temps de jeu

🚨🔵⚪️ Arthur Vermeeren arrive à l’OM.

Formé à l’Antwerp, Arthur Vermeeren avait tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens avant de rejoindre l’Atlético Madrid. Prêté puis transféré ensuite pour 20 millions d’euros au RB Leipzig, il n’a pas réussi à s’imposer durablement en Bundesliga. Le club allemand a donc accepté de le céder à l’OM sous la forme d’un prêt avec une option d’achat dont le montant n’a pas été dévoilé.

International belge à six reprises, Vermeeren est considéré comme un joueur d’avenir au poste de milieu défensif. Sa qualité de relance, sa lecture du jeu et son volume de course en font un profil recherché. À 20 ans seulement, il arrive à Marseille avec l’objectif de gagner du temps de jeu et de relancer sa carrière.

Pour l’OM, cette arrivée correspond à un besoin identifié depuis plusieurs semaines : densifier le secteur du milieu de terrain et apporter une solution supplémentaire à Roberto De Zerbi. Le technicien italien souhaitait un joueur capable de sécuriser l’entrejeu tout en assurant une première relance propre.

L’arrivée de Vermeeren s’inscrit donc dans la volonté du club d’allier jeunesse et potentiel. Reste désormais à voir si le milieu belge saura rapidement s’adapter au rythme de la Ligue 1 et s’imposer dans un effectif en quête de régularité.