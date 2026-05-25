Mercato OM : Un Néerlandais pour remplacer Paixao ?

La relégation de West Ham pourrait rebattre les cartes du mercato estival et offrir plusieurs opportunités aux clubs européens. Parmi les profils surveillés par l’Olympique de Marseille, celui de Crysencio Summerville revient avec insistance en interne. L’ailier néerlandais figure dans les pistes étudiées par les dirigeants marseillais pour renforcer le secteur offensif.

La relégation de West Ham fait du bien à certaines formations. En coulisses, plusieurs clubs européens flairent les bonnes affaires. L’OM aussi. Et les dirigeants marseillais ont déjà ciblé un nom : Crysencio Summerville.

Selon le journaliste Nicolò Schira, le club phocéen suit de très près l’ailier néerlandais de 24 ans. Auteur de 5 buts cette saison en Premier League, l’ancien joueur de Leeds United garde une belle cote sur le marché malgré la saison compliquée des Hammers. Il pourrait devenir un priorité en cas de départ d’Igor Paixao…

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L’OM cherche des solutions offensives pour le mercato

Le dossier Crysencio Summerville s’inscrit dans la volonté de l’OM de renforcer ses ailes offensives pour la saison prochaine. Le club marseillais explore plusieurs profils capables d’apporter de la vitesse, du déséquilibre et de la percussion dans les un-contre-un.

Avec son profil explosif et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs, le Néerlandais correspond aux critères recherchés par la cellule de recrutement olympienne. Sa connaissance du très haut niveau anglais et son expérience acquise à Leeds puis à West Ham constituent également des arguments importants pour les décideurs marseillais.

Une valeur marchande encore élevée malgré la situation de West Ham

Malgré une saison collective difficile pour West Ham, Crysencio Summerville conserve une certaine attractivité sur le marché des transferts. Ses performances en Premier League continuent d’être observées par plusieurs clubs européens, ce qui pourrait compliquer les négociations pour l’Olympique de Marseille.

L’intérêt de l’OM confirme en tout cas l’orientation prise par les dirigeants marseillais sur ce mercato : cibler des joueurs déjà habitués à un niveau de compétition élevé afin d’étoffer l’effectif qui sera mis à disposition de l’entraîneur marseillais la saison prochaine.