Mercato OM : Pierre Sage est cash concernant son avenir et Marseille !

Alors que l’Olympique de Marseille poursuit sa réflexion pour trouver son futur entraîneur, le nom de Pierre Sage a circulé ces dernières heures autour du club phocéen. Mais le technicien du RC Lens a lui-même mis fin aux spéculations ce dimanche sur TF1.

Le dossier du futur coach de l’OM continue d’alimenter l’actualité mercato en Ligue 1. Depuis plusieurs jours, plusieurs profils sont évoqués pour succéder sur le banc marseillais, et celui de Pierre Sage avait récemment été cité parmi les pistes étudiées. Une hypothèse finalement rapidement écartée par l’intéressé.

A lire : Une cible offensive , Gouiri, finances … les 3 infos mercato OM de la semaine

Pierre Sage confirme son avenir à Lens

Invité de l’émission Téléfoot ce dimanche matin sur TF1, Pierre Sage a participé au traditionnel jeu du « oui/non ». Interrogé sur sa présence au RC Lens la saison prochaine, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a répondu clairement : « oui ».

Dans la foulée, le technicien de 45 ans a également été questionné sur une possible arrivée à l’Olympique de Marseille. Là encore, sa réponse a été immédiate et sans ambiguïté : « non ».

L’OM poursuit sa recherche d’entraîneur

Cette prise de parole publique permet donc de clarifier la situation autour de Pierre Sage. Arrivé récemment sur le banc lensois, l’entraîneur semble pleinement engagé dans son projet avec le club artésien et ne souhaite pas rejoindre l’OM cet été.

Du côté de Marseille, la direction poursuit donc son travail pour identifier le profil capable de mener le club en Ligue 1 et sur la scène européenne la saison prochaine. Le poste d’entraîneur reste l’un des dossiers prioritaires de l’intersaison marseillaise, dans un contexte où chaque déclaration autour des candidats potentiels est scrutée de près.

Avec cette sortie médiatique de Pierre Sage, une piste évoquée ces dernières heures semble désormais définitivement refermée pour l’Olympique de Marseille.