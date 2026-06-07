Mercato OM : Un nouveau prétendant pour Greenwood prêt à mettre 120M€ sur la table ?

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood continue d’alimenter les spéculations du mercato. Selon plusieurs informations relayées par le média espagnol Fichajes.net, l’ailier anglais susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens, mais également d’Al-Hilal, qui préparerait une offensive financière de grande ampleur.

Mason Greenwood, un dossier brûlant du mercato de l’OM

Le mercato estival pourrait être animé du côté de l’Olympique de Marseille. Arrivé sur la Canebière avec l’ambition de relancer sa carrière, Mason Greenwood a retrouvé une place de premier plan sur la scène européenne grâce à ses performances sous le maillot olympien.

Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue. Depuis plusieurs semaines, différents clubs sont associés au nom de l’international anglais. L’AS Roma, désormais dirigée par Gian Piero Gasperini, figure parmi les prétendants évoqués, tandis que Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid surveilleraient également sa situation.

Selon Fichajes.net, l’Atlético de Madrid considérerait même l’ancien joueur de Manchester United comme une cible prioritaire et pourrait envisager une offre importante pour tenter de convaincre le club marseillais.

Al-Hilal entre dans la course

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Toujours d’après les informations publiées par le média espagnol, le club saoudien Al-Hilal serait prêt à bouleverser la hiérarchie dans ce dossier. Fichajes.net affirme qu’une proposition pouvant atteindre 120 millions d’euros serait à l’étude afin d’attirer Mason Greenwood en Saudi Pro League.

Pour l’OM, un transfert à un tel niveau représenterait une opération financière majeure. Le dossier est également suivi avec attention par Manchester United, qui dispose d’un pourcentage de 40% sur une éventuelle future revente du joueur.

Alors que le marché des transferts débute à peine, l’avenir de Mason Greenwood apparaît comme l’un des principaux dossiers du mercato OM. Entre les intérêts européens et la puissance financière de l’Arabie saoudite, le club marseillais pourrait rapidement être confronté à des décisions importantes concernant l’un de ses joueurs les plus convoités.