Mercato OM : un possible duo Ceballos + Rabiot dixit Fabrizio Romano !

L’Olympique de Marseille est actuellement engagé dans des négociations avancées avec le Real Madrid pour l’arrivée de Dani Ceballos, selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, spécialiste renommé du mercato. Les discussions portent sur un prêt avec option d’achat, formule privilégiée par les Marseillais, un loan to buy qui pourrait très rapidement devenir obligatoire.

Les détails financiers commencent à émerger. Plusieurs sources évoquent une option d’achat comprise entre 12 M€ et 15 M€, envisageable dès l’an prochain, voire obligatoirement. D’autres précisent que le Real Madrid ne souhaite pas céder le milieu espagnol pour moins de 15 M€, ce qui fixerait le plancher minimal.

Accord verbal avec Ceballos, le Real attend 15M€ ?

Selon Foot Mercato, un accord verbal existerait déjà entre Ceballos et l’OM, l’Espagnol se montrant enthousiaste à l’idée de rejoindre le club phocéen. De son côté, le joueur aurait donné son feu vert, tandis que les deux clubs finalisent les derniers détails. Ce prêt serait évalué avec une option d’achat, susceptible d’être rendue obligatoire selon les modalités convenues.

Fabrizio Romano précise ce mardi : “Dani Ceballos, enthousiaste à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille alors que les clubs sont en pourparlers directs. Le prêt avec clause d’obligation d’achat est la formule discutée, frais sous 15M€. L’OM veut Ceballos quoi qu’il arrive avec Rabiot.”

🚨⚪️🔵 Dani Ceballos, keen on Olympique Marseille move as clubs are in direct talks. Loan with obligation to buy clause is the formula discussed, fee under €15m. OM want Ceballos regardless of what happens with Rabiot.

L’OM prêt à faire Ceballos + Rabiot ?

Cette opération s’inscrit dans un contexte courant de mercato estival. Les discussions interviennent avant la fermeture de la période des transferts le 1ᵉʳ septembre. L’OM, en quête de renforts au milieu de terrain, semble déterminé à boucler ce dossier, considéré comme prioritaire — “l’OM veut Ceballos quoi qu’il arrive avec Rabiot”, selon l’Equipe.

Le choix d’un prêt assorti d’option d’achat (voire obligatoire) offre une flexibilité financière à l’Olympique de Marseille. Cette formule permet d’échelonner l’investissement tout en sécurisant l’avenir du joueur. La clipse progressive vers un transfert définitif — une fois la clause exercée — est une stratégie répandue dans les transferts récents.