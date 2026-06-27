Mercato OM : un prêt sans lendemain pour renforcer l’attaque ?

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À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, l’OM pourrait se pencher sur la situation de Roony Bardghji. Selon Mundo Deportivo, le jeune ailier suédois devrait quitter le FC Barcelone sous la forme d’un prêt afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Une opportunité qui pourrait relancer un dossier déjà étudié par les dirigeants marseillais.

L’OM retrouve une piste déjà travaillée

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Le nom de Roony Bardghji n’est pas nouveau du côté de l’OM. Avant son arrivée au FC Barcelone, le club marseillais avait déjà pris contact avec le joueur lorsqu’il évoluait au FC Copenhague. À quelques mois de la fin de son contrat, les dirigeants olympiens avaient tenté de le recruter librement.

Finalement, le FC Barcelone avait pris les devants en déboursant environ 2,5 millions d’euros pour sécuriser la signature de l’international suédois, alors blessé. Un an plus tard, le contexte a évolué et pourrait offrir une nouvelle fenêtre de tir à l’OM.

Selon Mundo Deportivo, le club catalan privilégierait désormais un prêt afin de permettre au joueur de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent.

Une concurrence importante sur le dossier

Âgé de 20 ans, Roony Bardghji a participé à 21 rencontres de Liga lors de la saison 2025-2026. Malgré ces apparitions, son temps de jeu est resté limité. Il n’était que le 21e joueur le plus utilisé de l’effectif barcelonais et figurait derrière Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford et Raphinha dans la hiérarchie des joueurs de couloir.

Toujours selon Mundo Deportivo, l’arrivée annoncée d’Anthony Gordon pour compenser le départ de Marcus Rashford réduit encore les perspectives de temps de jeu de l’ailier suédois en Catalogne.

Le dossier reste toutefois très concurrentiel. Plusieurs clubs de Premier League surveilleraient également la situation du joueur. L’Ajax et l’AS Monaco figureraient eux aussi parmi les formations intéressées par un éventuel prêt.

Si l’OM n’est pas seul sur ce dossier, le club phocéen dispose d’un avantage non négligeable : les premiers contacts établis avec Roony Bardghji remontent à près d’un an. Cette relation déjà nouée pourrait constituer un atout si le FC Barcelone confirme sa volonté de prêter son jeune ailier dans les prochaines semaines. À ce stade, aucune décision officielle n’a toutefois été annoncée par le club catalan concernant la destination du joueur.

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