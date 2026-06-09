Mercato OM : un protégé de Bielsa, un défenseur et un pari à relancer… trois opportunités en or à saisir gratuitement

Le mercato olympien s’annonce, comme chaque été, agité. L’OM est dans une période de difficulté financière et va devoir réaliser son mercato à prix malin. Pour cela, rien de mieux que des profils en fin de contrat pour économiser sur les indemnités transferts. Tour d’horizon de trois joueurs en fin de contrat.

Illan Meslier, un gardien à relancer

Même si Geronimo Rulli sort d’une saison correcte à l’OM, l’international argentin n’est plus tout jeune (34 ans) et il faudrait commencer à préparer sa succession. D’autant plus que De Lange pourrait bien partir lors de ce mercato si l’OM ne lui promet pas plus de temps de jeu. Illan Meslier serait le candidat parfait pour Marseille. En fin de contrat du côté de Leeds United, il est certain qu’il ne prolongera pas. Alors que la saison précédente, il était le gardien titulaire des Peacocks en Championship, il n’a pas disputé le moindre match avec la montée du club en Premier League. Passé troisième gardien dans la hiérarchie, il a besoin de changer d’air et de se relancer, lui qui rêvait il y a encore deux saisons de l’Equipe de France. Grand gardien (1 mètre 97) très costaud sur sa ligne, il possède un profil similaire à celui de Rulli. Âgé de 26 ans, il est actuellement évalué à 8 millions d’euros sur Transfermarkt malgré sa saison blanche. Il pourrait signer à l’OM en tant que deuxième gardien, le temps de s’acclimater à la ferveur olympienne. Puis, sur le plus long terme, il pourrait devenir le gardien titulaire de l’OM.

A lire : Mercato OM : Un ailier à 20M€ visé ?

Malang Sarr, le roc lensois

La défense centrale a été le gros point faible de l’OM au cours de la dernière saison. Il faut absolument renforcer ce secteur, avec le peu de moyens à disposition. Malang Sarr serait un coup exceptionnel à réaliser pour l’OM. Après un passage raté à Chelsea, ponctué par plusieurs prêts, Malang Sarr s’est complètement relancé du côté de Lens. Cette saison, Sarr a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, avec une victoire en Coupe du France à la clef. Âgé de 27 ans, il est évalué à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Il pourrait ne pas prolonger du côté du RC Lens. Doté d’une très bonne anticipation, Malang Sarr brille également par un jeu au pied très précis. Il est également très dur sur l’homme dans les duels. Le dossier s’annonce très compliqué, avec plusieurs clubs d’Arabie saoudite ou d’Angleterre qui montrent un intérêt pour Malang Sarr. Mais s’il venait à signer libre du côté du Vélodrome, ce serait sans nul doute le plus beau coup du mercato olympien.

Josh Maja, l’ancien bordelais

Autre secteur important pour l’OM : le poste d’avant-centre. Si Gouiri devrait rester, sauf en cas d’offre importante, Aubameyang devrait quant à lui partir si un club se montre intéressé. Pour le remplacer, Josh Maja ressemble à un coup peu coûteux, même s’il a des relents de pari risqué. Il sort d’une saison personnelle compliquée avec West Bromwich Albion. Il n’a été titulaire qu’à 17 reprises, pour 43 matchs disputés toutes compétitions confondues. Il a inscrit seulement 6 buts et 1 passe décisive. Âgé de 27 ans, il est évalué à 4,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Il ne devrait pas prolonger avec West Brom et pourrait venir en doublure d’Amine Gouiri sur le front de l’attaque olympienne. Il a l’avantage de bien connaître la Ligue 1, étant passé par les Girondins de Bordeaux entre 2019 et 2023, avant la rétrogradation du club dans les divisions inférieures. Un pari à tenter, car il serait finalement peu coûteux pour l’OM.