Mercato OM : Un ailier à 20M€ visé ?

L’effectif de l’OM devrait connaître de nombreux changements cet été. L’attaque est particulièrement ciblée avec le départ attendu dans les prochains jours de Mason Greenwood. Pour combler son départ, le directeur sportif Grégory Lorenzi aurait en tête un ancien attaquant du championnat de France.

L’Olympique de Marseille s’active sur tous les fronts. Alors que le club doit vendre rapidement avant son audition devant la DNCG pour cinquante à soixante millions, le club olympien cherche aussi à avancer sur les contours du nouvel effectif.

Une attaque dans le flou

Alors que Mason Greenwood devrait rejoindre l’AS Roma dans les prochains jours, son départ va laisser un grand vide sur le front offensif comme dans les statistiques offensives de l’OM. Après deux saisons à Marseille, l’attaquant anglais est devenu un joueur indispensable et Lorenzi va avoir la lourde de tâche de trouver son successeur. Ou en tout cas, des joueurs qui pourraient apporter un maximum à l’attaque marseillaise.

Les finances du club sont dans le rouge, ce qui va freiner les arrivées en attendant les premières mais cela n’empêche pas Lorenzi d’étudier déjà le marché notamment offensif. Car si le départ de Greenwood est presque acté, d’autres offensifs pourraient aussi quitter le club. A un an de la fin de son contrat, Aubameyang pourrait être invité à partir pendant que Paixao et Gouiri sont des profils courtisés même si l’OM souhaite les conserver.

Laurienté, un dossier qui plaît à beaucoup de clubs

Avec les faibles moyens disponibles, Lorenzi a peut-être déniché sa première recrue. Le nouveau directeur sportif aimerait faire venir l’attaquant français Arnaud Laurienté qui brille du côté de Sassuolo. Son départ du club italien ne fait plus trop de doute selon la presse italienne et l’OM ne serait pas le seul club sur le dossier. Selon les journalistes Alfredo Pedulla et Antonio Parrotto, l’Olympique de Marseille devra faire face aux propositions de Besiktas notamment. L’AS Monaco se serait aussi renseigné sur l’ancien Lorientais.

Formé à Rennes, l’ailier de 27 ans, connu pour ses qualités sur coups de pied arrêtés a encore trois ans de contrat avec Sassuolo. Son départ ne devrait pas se faire en-dessous des 25 millions d’euros. Une somme qui pourrait refroidir l’OM à moins de réaliser quelques ventes d’ici là.

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Un recrutement moins clinquant mais plus collectif ?

Épanoui en Italie, Laurienté s’est de nouveau illustré cette saison où il a disputé chaque rencontre de Serie A. Décisif, il a inscrit 7 buts et 9 passes décisives et a apporté une grosse activité sur le terrain. Un ailier au profil incisif mais moins clinquant qui plaît et correspond aux attentes de la nouvelle direction olympienne qui mise sur la stabilité, le calme et une période d’austérité.

Un profil qui pourrait très bien correspondre à la Ligue 1 où il avait déjà brillé avec Lorient. C’est donc vers ce nouveau type de profil moins bankable mais plus tourné vers le collectif que devrait choisir la nouvelle direction pour son nouvel effectif.

Clarence Maillefaud