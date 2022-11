Mercato OM : Un surprenant deal avorté suite à la blessure d’Harit ?

Décidément, la victoire des olympiens au stade Louis II face à Monaco (2-3) aura coûté plus que le rêve d’une première Coupe du Monde pour Amine Harit. Elle aura également fait tomber un transfert à l’eau.

Relégué au second plan par l’entraîneur de l’Atalanta Bergame avec seulement cinq titularisations cette saison, Ruslan Malinovskyi a des envies d’ailleurs. Le contrat qui le lie au club italien se termine à l’été 2023, il n’est pas enclin à prolonger, ce qui a contraint la direction à s’en débarrasser le plus vite possible.

Intéressé par le joueur ukrainien depuis cet été, Pablo Longoria n’avait pas lâché l’affaire et a continué à travailler en sous-marin. Selon des informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, les deux clubs s’étaient notamment mis d’accord sur un échange Harit-Malinovskyi…

Un échange Harit contre Malinovskyi

… Jusqu’à ce que l’international marocain sorte sur civière après un violent contact avec Axel Disasi lors de la rencontre face à Monaco. Touché au genou gauche, Amine Harit ratera le Mondial 2022 au Qatar et ne pourra plus fouler les terrains jusqu’à la fin de la saison. Un évènement qui a forcément rompu le deal entre les dirigeants de La Dea et ceux de Marseille.

Pour rappel, le board bergamasque demanderait environ 18 millions d’euros pour se séparer de son attaquant mais l’OM a de la concurrence : Tottenham et l’AS Roma de Mourinho sont également intéressés.

